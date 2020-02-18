18 февраля 2020 года

Страны ЕАЭС усиливают интеграцию в сфере санитарии

Коллегия Евразийской экономической комиссии опубликовала правила автоматизированного обмена данными по санитарной безопасности между странами ЕАЭС. Для этого предполагается использовать специальные информационные ресурсы.

Решение Коллегии ЕЭК от 11 февраля 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил реализации общих процессов в сфере информационного обеспечения санитарных мер» опубликовано на сайте наднационального органа. Цель документа - создание информационных ресурсов для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили Fishnews в пресс-службе комиссии.

В частности, в рамках интегрированной информационной системы предполагается автоматизированный обмен данными между уполномоченными органами стран ЕАЭС. Такой обмен предусмотрен по трем направлениям: о выданных свидетельствах о государственной регистрации продукции; об обнаружении инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и распространении опасной продукции, а также о принятых санитарных мерах; о введении временных санитарных мер.

Решение направлено на оперативное информирование об угрозах и чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера, принятие своевременных санитарных мер, препятствование обороту опасной продукции.

Предполагается повысить эффективность взаимодействия между уполномоченными органами. Ожидается, что сведения в сфере применения санитарных мер станут доступнее. Появится возможность использовать информацию из баз данных для аналитической обработки и статистического анализа для эпидемиологического прогнозирования и предупреждения вспышек заболеваний, отметили в пресс-службе.

Fishnews