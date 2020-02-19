19 февраля 2020 года

Поправки по отказу от плановых проверок в море прошли второе чтение

Госдума приняла в основном чтении проект закона, предусматривающего отказ от плановых проверок при обеспечении безопасности рыбацких судов в районах промысла. Для этих целей есть более эффективные инструменты, отмечают разработчики документа.

Законопроект «О внесении изменения в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» правительство передало на рассмотрение Госдумы в июне 2019 г. Разработчиком выступил Минсельхоз.

Предусматривается, что «при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводятся».

В первом чтении поправки в КТМ Госдума приняла 4 декабря 2019 г., во втором чтении депутаты единогласно поддержали законопроект 18 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве альтернативы плановым проверкам для обеспечения безопасности мореплавания Росрыболовство будет использовать внеплановые документарные и выездные проверки (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований), а также делать акцент на профилактике.

По действующему законодательству суда и судовладельцы должны освидетельствоваться на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). Это также более эффективный механизм обеспечения безопасности мореплавания по сравнению с плановыми проверками юридических лиц, проводимыми не чаще чем раз в три года, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Fishnews