19 февраля 2020 года

Нижегородских рыбоводов хотят поддерживать по-новому

В Нижегородской области изменится схема субсидирования рыбхозов - в частности, предполагается платить аквафермерам за каждый килограмм реализованной продукции. Также планируется компенсировать затраты на строительство и реконструкцию отраслевой инфраструктуры.

Программа помогла

В 2017 г. рыбная отрасль Нижегородской области переживала кризис, товарной рыбы произвели всего 202 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. В 2018 г. была принята областная программа по развитию товарной аквакультуры.

По словам первого заместителя губернатора Евгения Люлина, благодаря поддержке удалось не только остановить спад, но и значительно увеличить объемы производства: в 2019 г. произвели 684 тонны рыбной продукции (523 тонны товарной рыбы и 161 тонну посадочного материала). Кроме того, началось строительство инкубационно-малькового цеха для стерляди и форели, а также нового центра передержки на 75 тонн рыбы.

Сейчас, по данным региональных властей, в области работают 25 хозяйств аквакультуры: 11 прудовых - на прудах общей площадью около 1000 га, 10 пастбищных - на 12 участках общей площадью 550 га, 4 индустриальных - с установками замкнутого водоснабжения. Видовой состав представлен карповыми, осетровыми, лососевыми, клариевыми, щуковыми. Доля карповых - 88%.

По информации пресс-службы областного заксобрания, госпрограмма предусматривает как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. К финансовым относятся субсидирование из регионального бюджета 50% затрат на покупку кормов и рыбопосадочного материала, а также части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры. К нефинансовым - проведение научно-исследовательских работ и обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

Общий объем финансирования госпрограммы из областного бюджета в 2019 г. составил 19,7 млн рублей.

Схему меняют

«Программа развивается. В этом году компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал будет заменена на субсидирование на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры. Рыбхозы получат компенсации не только за 1 кг реализованной живой рыбы, но и за рыбу, направленную на переработку, что позволит простимулировать развитие перерабатывающих мощностей», - сказал Евгений Люлин.

Выплату субсидий предполагается начать в апреле текущего года. Субсидии будут рассчитывать исходя из фиксированных ставок. Например, для товарной рыбы: карповые – 30 рублей за килограмм, осетровые – 100 рублей за килограмм, лососевые – 80 рублей за килограмм, клариевые – 80 рублей за килограмм. Для рыбопосадочного материала: карп – 60 рублей за килограмм, стерлядь – 500 рублей за килограмм, форель – 400 рублей за килограмм.

Кроме того, в регионе начнут компенсировать прямые затраты на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры. Предполагается, что это позволит создать новые помещения для хранения рыбы, для инкубационных цехов, а также для комплексов по переработке.

Fishnews