21 февраля 2020 года

Валентина Матвиенко отметила перспективы рыбацкого сотрудничества с Намибией

Для деловых кругов России и Намибии большой интерес представляют проекты в сфере рыболовства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в парламенте африканской республики.

В ходе официального визита делегации Совфеда в Намибию Валентина Матвиенко выступила с речью перед депутатами обеих палат парламента республики. Она отметила, что у двух стран есть серьезный потенциал в торгово-экономической сфере, сообщили Fishnews в пресс-службе СФ.

«Отдельным и весьма перспективным направлением представляется внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве, большой интерес для деловых кругов представляет и развитие проектов в сфере рыболовства», - приводит цитату спикера Совета Федерации пресс-служба Сената.

Председатель СФ особо подчеркнула необходимость эффективно задействовать возможности сотрудничества между регионами России и Намибии. «Это позволит разнообразить структуру взаимной торговли и заметно увеличить ее объемы», - считает Валентина Матвиенко.

Она обратила внимание, что на экономическом форуме «Россия – Африка», который прошел в октябре в Сочи, был заключен ряд взаимовыгодных контрактов.

Напомним, на полях саммита глава государства Владимир Путин провел переговоры с намибийским коллегой Хаге Готфридом Гейнгобом. Российский президент отметил, что РФ готова развивать взаимодействие в агропромышленном секторе.

«Речь идет об импорте намибийской сельхозпродукции, в частности мясо- и рыбопродуктов», – уточнил Владимир Путин.

Fishnews