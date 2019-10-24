24 октября 2019 года

Россия и Африка наводят «рыбные мосты» на саммите в Сочи

Экономический форум «Россия – Африка» проходит в Сочи с 23 по 24 октября. На полях мероприятия обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере рыбного хозяйства – в частности с Намибией, Гвинеей, Коморами, Маврикием.

Увеличить объемы торговли

На пленарном заседании президент Владимир Путин подчеркнул, что африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса.

По мнению главы государства, нынешний взаимный российско-африканский товарооборот, увеличившийся за последние пять лет более чем вдвое и превысивший 20 млрд долларов, недостаточен. Президент также отметил, что расширяется товарная номенклатура встречных поставок, в частности, увеличивается доля сельскохозяйственной продукции.

«Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум», – заявил Владимир Путин.

На полях форума он провел ряд встреч с главами африканских государств, обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере АПК. Так, на переговорах с президентом Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом Владимир Путин отметил, что РФ готова развивать взаимодействие в агропромышленном секторе.

«Речь идет об импорте намибийской сельхозпродукции, в частности мясо- и рыбопродуктов», – уточнил российский президент.

Российским судам готовят гвинейские воды

В саммите принимает участие делегация Росрыболовства, которую возглавляет заместитель министра сельского хозяйства – руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

В рамках форума открылась первая сессия Российско-Гвинейской смешанной комиссии по рыбному хозяйству. Она создана в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве от 14 сентября 2018 г., подписанным на полях II Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Соглашение устанавливает принципы сотрудничества между странами в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, а также управления ими в пределах исключительной экономзоны Гвинейской Республики.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на заседании комиссии планируется обсудить условия промысла российского флота в ИЭЗ Гвинеи, в том числе количество и типы судов, период и районы их работы, видовой состав и орудия лова. Стороны также рассмотрят вопросы взаимодействия в области борьбы с браконьерством, научно-технического сотрудничества, подготовки кадров и другие темы, представляющие взаимный интерес. Завершится сессия 24 октября.

С Коморами развивают сотрудничество

Илья Шестаков провел встречу с министром экономики, инвестиций и энергетики, пресс-секретарем правительства Союза Коморских Островов Хумедом Мсэдье.

«Важным направлением сотрудничества России и СКО могло бы стать осуществление промысла российскими судами в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Комор, – отметил глава Росрыболовства. – Возможно также проведение совместных исследований в сфере рыболовства, разработка и реализация научно-технических программ. Россия имеет многолетний опыт в подготовке и повышении квалификации кадров для рыбной отрасли, и ежегодно сотни студентов из разных стран проходят обучение по различным специальностям, связанным с рыболовством и мореплаванием».

По информации ведомства, коморская сторона заинтересована в поиске партнеров для освоения запасов тунца в своей ИЭЗ и инвестиций в развитие береговой инфраструктуры (строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих предприятий). Одним из приоритетов правительства Комор является выход на новые рынки для сбыта рыбопродукции, обратили внимание в пресс-службе федерального агентства.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в разработке и согласовании межведомственного двустороннего меморандума в области рыбного хозяйства.

Для взаимодействия с Маврикием нужна правовая база

Кроме того, Илья Шестаков провел рабочую встречу с исполняющим обязанности президента Маврикия Барленом Вьяпури. Руководитель Росрыболовства обратил внимание, что Маврикий входит в число дружественных стран, с которыми еще нет правовой базы для развития сотрудничества в рыбной сфере при наличии взаимного интереса. В связи с этим российская сторона предлагает рассмотреть вопрос разработки и заключения межведомственного отраслевого меморандума.

Барлен Вьяпури подтвердил заинтересованность республики в развитии отношений с Россией, сообщили в пресс-службе федерального агентства.

Fishnews