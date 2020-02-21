21 февраля 2020 года

Россия и Марокко обновят соглашение о морском рыболовстве

Российская Федерация готовится подписать с Королевством Марокко новое межправительственное соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства. Документ, как и прежде, будет определять условия промысла судами РФ в водах африканского государства.

Последнее соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства стороны заключили в марте 2016 г. Распоряжение правительства России (от 18 февраля 2020 г. № 337) о подписании нового соглашения опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Одобренный кабмином проект представлен Минсельхозом, согласован с МИДом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработан с марроканской стороной. Провести переговоры с представителями королевства и подписать соглашение поручено Росрыболовству.

Новое соглашение по-прежнему будет определять условия ведения промысла российскими судами в атлантической рыболовной зоне Марокко, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбаки РФ будут за плату добывать сардину, сардинеллу, скумбрию, ставриду, анчоуса.

Предусмотрено сотрудничество в области рыбохозяйственных исследований (экспедиции на российских НИСах), разработке техники и технологий промысла и переработки рыбы, в развитии аквакультуры. Кроме того, предполагается содействовать развитию судостроения и судоремонта, производства орудий лова, обмену профессиональным опытом и подготовке кадров.

Также стороны будут поощрять контакты своих хозяйствующих субъектов в части реализации рыбопродукции, маркетинга, аквакультуры.

Контролировать выполнение положений документа будет российско-марокканская смешанная комиссия. Соглашение будет заключено на 4 года с даты подписания.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Путин отметил, что Россия и Марокко добились «неплохих результатов» во взаимодействии в сфере морского рыболовства.

Fishnews