26 февраля 2020 года

Стартовал новый прием заявок на инвестквоты

Росрыболовство объявило прием заявлений о предоставлении долей квот под новые типы объектов инвестиций – суда для работы на Дальневосточном бассейне. Это уже шестой этап заявочной кампании.

В феврале правительство выпустило постановление о дополнении списка типов объектов инвестиций, под которые выделятся инвестиционные квоты вылова на Дальнем Востоке. Это среднетоннажный траулер-процессор длиной не менее 50 м под объемы добычи минтая и сельди в Карагинской подзоне (тип «В-1») и среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 50 м под объемы вылова трески в Западно-Беринговоморской зоне, Чукотском море, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне (тип «Ф»).

Как сообщает корреспондент Fishnews, заявления от желающих получить инвестквоты после ввода в эксплуатацию таких судов Росрыболовство будет принимать по 21 июля 2020 г. Прием заявок открылся 21 февраля.

29 февраля также завершится пятый этап заявочной кампании, в ходе которого Росрыболовство предложило квоты вылова разнорыбицы на Северных и Южных Курилах, на Западной Камчатке.

Fishnews