27 февраля 2020 года

К путине готовят изменения по учету лососевых уловов

Продолжается работа над изменениями в правила рыболовства по учету тихоокеанских лососей. Проект поправок поддержал Дальневосточный научно-промысловый совет.

Сейчас правила рыболовства для Дальневосточного бассейна не учитывают реальной ситуации на промысле тихоокеанских лососей, считают специалисты Камчатского края. Исходя из нынешней редакции, рыбаки должны рассортировывать и учитывать по видам уловы тихоокеанских лососей в местах добычи – на рыболовном участке непосредственно в море.

Если речь не идет о моновидовом промысле, то требуется полная рассортировка улова. А это – применение специальных технологических схем, привлечение большого количества персонала, специально оборудованная площадка, дополнительная техника, отмечено в пояснительной записке к проекту изменений правил.

В период, когда массово идет рыба, такой тотальный учет в местах добычи неизбежно приведет к недоосвоению выделенных объемов, потере качества сырца, увеличению затрат на вылов.

При перевозке уловов с участков в прорезях (щелевиках) точный вес и видовой состав уловов в этих плавсредствах определить и вовсе невозможно.

Для того чтобы добросовестные рыбаки были защищены от обвинений в нарушении правил и могли эффективно вести промысел в предстоящую путину, Ассоциация добытчиков лососей Камчатки предложила внести в документ изменения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, суть предложений следующая. Пользователь, если он выбирает учет улова в местах добычи, получает право указать информацию об общем весе улова предварительно, с правом на ошибку. Рыба доставляется на берег или на судно, и пользователь до 12:00 суток, следующих за сутками, когда осуществлялся лов, должен отчитаться о весе улова по видам. Также в течение этого времени должен быть скорректирован общий вес улова, если была погрешность.

Работа над изменениями была проведена совместно с пограничным управлением, подчеркнули в объединении.

Внесение новых положений в правила по учету уловов лососей поддержали и представители рыбной промышленности Сахалинской области.

Очень важно, чтобы изменения вышли до начала путины, считают в отраслевом сообществе.

Fishnews