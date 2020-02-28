28 февраля 2020 года

Право на добычу сельди Западной Камчатки продадут на аукционе

Росрыболовство планирует провести аукцион по распределению долей квот добычи сельди в Западно-Камчатской подзоне. Этот объект недавно был включен в перечень видов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

Извещение о проведении торгов и аукционная документация опубликованы на сайте Федерального агентства по рыболовству. Покупателям предлагают доли квот вылова сельди в Западно-Камчатской подзоне – всего 35 лотов.

Прием заявок на участие в аукционе открылся 28 февраля и завершится 30 марта. Сами торги планируется провести 31 марта в Москве, сообщает корреспондент Fishnews. С победителями будут заключены договоры на срок до конца 2033 г.

Приказ Минсельхоза о включении сельди Западно-Камчатской подзоны в перечень объектов, для которых устанавливается ОДУ, вышел в начале года. Как сообщали ранее в ТИНРО, решение ввести сельдь Западно-Камчатской подзоны в список «одуемых» видов связано с систематическим переловом этого объекта.

Fishnews