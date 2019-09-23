23 сентября 2019 года

Школьников хотят обеспечить горячим питанием

Госдума рассмотрит поправки в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в Российской Федерации». Изменения предусматривают обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием.

Предполагается, что законопроект поможет усовершенствовать правовое регулирование обеспечения качества пищевой продукции. Авторами инициативы стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций – Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, а также депутаты Владимир Кашин (КПРФ) и Ирина Яровая («Единая Россия»). Правительство законопроект поддержало с учетом замечаний.

Поправки уточняют понятие качества пищевой продукции, в том числе характеристик, его определяющих (безопасность, потребительские свойства, энергетическая и пищевая ценность, аутентичность и пр.). Вводится понятие «здоровое питание».

Особое внимание уделили детскому питанию, сообщает корреспондент Fishnews. «В настоящее время в структуре выявленных заболеваний среди детей первое место занимают болезни органов пищеварения (19,8%). Учитывая особую значимость качественного питания для здоровья детей, их развития, законопроект предусматривает специальную главу, определяющую особенности организации питания детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей», – говорится в пояснительной записке.

Планируется обеспечивать горячим питанием обучающихся по программам начального общего образования.

Так как рацион учеников разнообразен, а у некоторых детей есть ограничения по питанию (например аллергия на отдельные продукты), предлагается отразить в законе лишь общие требования: наличие в приеме пищи горячего блюда (не считая напитка). Согласно законопроекту, на организацию питания школьников можно будет выделять регионам субсидии из федерального бюджета.

Fishnews