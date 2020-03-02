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Вопросы традиционного рыболовства рассмотрели на первом заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере развития КМНС Камчатки. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатка призывает подавать заявки КМНС от районов

Правительство Камчатского края предлагает перейти на распределение объемов для традиционного рыболовства гражданам из числа КМНС на основании муниципальных списков. Такой принцип поможет соблюсти права представителей коренных малочисленных народов, считают краевые власти.

Вопросы традиционного рыболовства рассматривались на первом заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере развития коренных малочисленных народов, проживающих в регионе.

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский отметил, что к числу проблемных тем следует отнести заявительный принцип предоставления водных биоресурсов, определенный постановлением правительства РФ от 15 октября 2008 г. № 765.

Участники заседания предложили пересмотреть заявительный принцип предоставления права на ведение традиционного рыболовства в отношении основных объектов промысла для физических лиц из числа КМНС, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Необходимость подачи заявки затрудняет реализацию прав КМНС из-за отдаленности основных районов их проживания, недостаточной правовой осведомленности, ограничения срока подачи обращений, отметил зампред правительства края, министр специальных программ Сергей Хабаров.

Предлагается вернуться к подаче списков от муниципалитетов. «Правительство Камчатского края отстаивает целесообразность нормативного закрепления такого перехода», – сказал Сергей Хабаров.

В состав рабочей группы включены представители общественных организаций коренных малочисленных народов, а также специалисты профильных ведомств и территориальных управлений федеральных органов власти.

Fishnews

  • Вопросы традиционного рыболовства рассмотрели на первом заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере развития КМНС Камчатки. Фото пресс-службы правительства региона
  • Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ. Фото пресс-службы правительства региона
  • Вопросы традиционного рыболовства рассмотрели на первом заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере развития КМНС Камчатки. Фото пресс-службы правительства региона
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