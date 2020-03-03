03 марта 2020 года

«Продэкспо» стала еще популярнее

С 10 по 14 февраля в Москве прошла 27-я международная выставка «Продэкспо». В этом году она прибавила как по географии, так и по количеству участников, приняв более 2,6 тыс. компаний из 73 стран.

«Продэкспо» – самая крупная выставка России. Как рассказали Fishnews организаторы, она продемонстрировала рост по всем статистическим показателям. Лучшие образцы продуктов питания и напитков представили 2 664 компании из 73 стран – это на 247 участников больше по сравнению с прошлым годом. На общей площади свыше 100 тыс. кв. м презентовали все сегменты российского и зарубежного продовольственного рынка.

31 страна была представлена национальными экспозициями: Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Греция, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Китай, Куба, Польша, Португалия, Республика Корея, Молдова, Южная Осетия, Северная Македония, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Уругвай, Филиппины, Франция, Хорватия, Чили, Шри-Ланка, ЮАР. Премьерой этого года стала национальная экспозиция Филиппин. Впервые в выставке приняли участие компании Венесуэлы и Уганды.

«Продэкспо» привлекла большое количество посетителей – 69 730 человек из 115 стран. В том числе выставку посетили представители 85 субъектов РФ из 1273 населенных пунктов.

В выставке приняли участие 1 853 отечественных производителя и поставщика (+165 компаний к показателю прошлого года). В два раза увеличили свое присутствие коллективные стенды регионов России. Такие экспозиции объединили компании из 47 субъектов РФ. Впервые коллективные стенды сформировали 25 регионов: Адыгея, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чечня, Архангельская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Челябинская области, Камчатский, Краснодарский, Пермский края.

Главным трендом «Продэкспо-2020» стали реализация экспортного потенциала российских компаний и продвижение брендов отечественных регионов. В этом году товары на экспорт представили свыше 500 компаний нашей страны.

Хорошую динамику продемонстрировали все разделы выставки в 30 масштабных тематических салонах, в том числе «Рыба и морепродукты». На отдельном стенде представлял свои издания информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

На выставке традиционно организовали всевозможные спецпроекты в помощь бизнесу, проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», разнообразные тематические сессии, форумы, конкурсы, круглые столы. Планируется, что следующая «Продэкспо» пройдет в столице с 8 по 12 февраля 2021 г.

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