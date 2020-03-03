03 марта 2020 года

Суды не поддержали ФАС в ивасевой тяжбе

Росрыболовство имело право не подчиниться требованию ФАС относительно «японских квот-2017». Кассационный суд согласился с нижестоящими арбитражами, посчитавшими претензии антимонопольщиков необоснованными.

ФАС сочла, что разрешения на вылов сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в японских водах предоставлялись в 2017 г. на неконкурентной основе. Надзорное ведомство предписало Росрыболовству до 1 июля 2018 г. установить конкурентный порядок сбора и рассмотрения заявок компаний. Федеральное агентство оспорило это решение в суде и выиграло процесс.

Однако, как сообщает корреспондент Fishnews, еще до вынесения решения суда первой инстанции антимонопольный орган возбудил дело о неисполнении Росрыболовством ранее выставленного требования и выдал предписание об устранении нарушения. Агентство вновь обратилось в арбитраж и вновь выиграло, теперь уже в третьей инстанции.

Fishnews