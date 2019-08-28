28 августа 2019 года

ФАС отказали в продолжении ивасевых тяжб

Верховный суд России отказал Федеральной антимонопольной службе в попытке обжаловать арбитражные решения по спору с Росрыболовством. Процесс касался распределения квот сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в ИЭЗ Японии.

Определением Верховного суда Федеральной антимонопольной службе отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, сообщает корреспондент Fishnews. ФАС намеревалась оспорить решения арбитражных судов трех инстанций в пользу Росрыболовства.

В 2018 г антимонопольщики выдали предупреждение рыбному ведомству. По мнению надзорного органа, разрешения на вылов сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в японских водах предоставлялись на неконкурентной основе. Росрыболовству предписали до 1 июля того же года установить конкурентный порядок сбора и рассмотрения заявок компаний.

Арбитражный суд Москвы признал предупреждение ФАС незаконным. Суд пришел к выводу, что Росрыболовство «осуществило все возможные действия в рамках действующего законодательства, направленные на урегулирование возникшей ситуации».

С этим согласились арбитражи апелляционной и кассационной инстанций. Отказывая ФАС вслед за ними, Верховный суд отметил, что у антимонопольного ведомства «отсутствовали основания для вынесения предупреждения в отношении указанного лица».

Fishnews