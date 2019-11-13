13 ноября 2019 года

Точка в споре о «японской квоте» еще не поставлена

Арбитражи рассматривают вторую тяжбу между Росрыболовством и ФАС о распределении квот сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в водах Японии в 2017 г. В новом споре федеральное агентство одержало победу пока в двух инстанциях.

По мнению антимонопольщиков, разрешения на вылов сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в японских водах в 2017 г. предоставлялись на неконкурентной основе. В прошлом году ФАС выдала предупреждение Росрыболовству, потребовав до 1 июля 2018 г. установить конкурентный порядок сбора и рассмотрения заявок компаний.

Федеральное агентство по рыболовству обжаловало документ в арбитраже и, пройдя три инстанции, а затем и Верховный суд, выиграло. Суды признали предупреждение ФАС недействительным.

Однако 13 августа 2018 г. (до решения суда первой инстанции) антимонопольный орган возбудил дело о неисполнении Росрыболовством ранее выставленного требования, сообщает корреспондент Fishnews. По материалам дела 14 января 2019 г. комиссия ФАС вынесла в отношении федерального агентства решение (признав его нарушителем) и выдала предписание об устранении нарушения.

Именно эти решение и предписание Росрыболовство оспаривает в настоящее время в арбитражах. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону федерального агентства. В новом процессе суды ссылаются на результаты предыдущего: само предупреждение признано недействительным.

Fishnews