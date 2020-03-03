03 марта 2020 года

Один аквафермер на торгах не воин?

Правила проведения торгов рыбоводными участками допускают два взаимоисключающих алгоритма действий, когда в торгах участвует только один заявитель. Опрошенные Fishnews руководители отраслевых ассоциаций высказались за устранение правовой коллизии.

Разные пункты правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования РВУ предусматривают как обязательное заключение договора пользования по стартовой цене, так и организацию нового аукциона. В результате этой коллизии торги с единственным участником периодически находят продолжение в судах. Так, арбитражные суды рассмотрели не менее четырех тяжб такого рода.

Опрошенные корреспондентом Fishnews руководители отраслевых ассоциаций сошлись во мнении, что от двойственности необходимо избавиться, унифицировав правоприменительную практику.

Тем временем в Минсельхозе разработали проект постановления правительства для внесения изменений в правила организации и проведения торгов по РВУ. В числе прочего поправки направлены на устранение коллизии. В частности, предлагается удалить норму о необходимости проведения нового аукциона.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.