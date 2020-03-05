05 марта 2020 года

На Западной Камчатке разрешили добыть 45 тыс. тонн сельди

Общий допустимый улов сельди в Западно-Камчатской подзоне на 2020 г. составляет 45 тыс. тонн. Доли квот на добычу этого объекта, недавно введенного в ОДУ, выставлены на аукцион.

В этом году гижигинско-камчатская сельдь должна осваиваться в новом режиме: этот объект вернули в список видов водных биоресурсов, для которых устанавливается общий допустимый улов. А значит, для промысла у предприятий должен быть договор на долю квоты.

Согласно приказу Минсельхоза от 14 февраля 2020 г. № 65, ОДУ сельди в Западно-Камчатской подзоне на нынешний год составляет 45 тыс. тонн. При этом практически весь этот объем отводится на промышленный лов – 44927,6 тонны, сообщает корреспондент Fishnews.

Доли на добычу включенного в список «одуемых» объекта планируется распределить на аукционе: торги должны состояться 31 марта в Москве.

Fishnews