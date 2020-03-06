06 марта 2020 года

Сенаторы вновь обратятся к вопросам судостроения

В Совете Федерации анонсировали совещание, посвященное ходу строительства рыбопромысловых судов под инвестиционные квоты вылова. Обсуждение запланировано на 12 марта.

Совещание «О ходе реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота» проведет первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

«К участию приглашены представители профильных министерств и ведомств, научного и экспертного сообществ», – сообщили Fishnews в пресс-службе верхней палаты парламента.

Напомним, что по программе инвестиционных квот уже проведено пять этапов заявочной кампании. Механизм инвестквот был заявлен властями как стимул для обновления рыбопромыслового флота, причем на российских верфях. Однако при реализации проектов предприятия столкнулись с задержками.

В конце февраля эта проблема рассматривалась на заседании профильной рабочей группы у Сергея Митина. «Мы должны знать на начало каждого месяца по каждому судну, кто его строит, в каком оно состоянии, степень его готовности и ориентировочно срок его сдачи», – заявил сенатор.

Fishnews