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Траулер-процессор проекта 170701 для «Норебо». Фото предоставлено холдингом

Участники программы инвестквот рассказали о плюсах и минусах проекта Минпромторга

Принятие порядка, согласно которому Минпромторг будет контролировать строительство судов под инвестиционные квоты, позволит сделать механизм более эффективным и понятным, считают в группе «Норебо». В то же время проект таких правил нуждается в уточнении, обратили внимание в холдинге.

В ноябре 2019 г. правительство внесло в правовую базу по инвестиционным квотам изменения, призванные сделать процедуры контроля со стороны государства более понятными для бизнеса. В развитие этого постановления Министерство промышленности предложило проект правил, по которым планируется контролировать строительство судов под инвестквоты.

Принятие такого приказа позволит формализовать уже проводимую работу, считают в группе «Норебо». Напомним, что холдинг участвует в программе инвестиционных квот с проектами рыбопромысловых судов.

«Инвесторы уже предоставляют в Минпромторг информацию, необходимую для контроля реализации инвестиционных проектов. Форма и содержание согласовывается отдельно с каждым инвестором, но формально сам порядок еще не принят», – рассказал Fishnews представитель «Норебо» Сергей Сенников.

В рамках публичного обсуждения проекта «Норебо» направила свои предложения. Часть из них учтена, но некоторые моменты еще нуждаются в доработке, отметил эксперт.

Регламент нужен не только по судам

По законодательству, полномочия Минпромторга по контролю распространяются на строительство не только рыбопромысловых судов, но и заводов. Однако порядок контроля по этим объектам в проекте приказа не отражен.

Целесообразно разработать универсальный порядок по контролю за исполнением всех инвестиционных проектов в рамках программы инвестквот, считают в группе «Норебо».

Четко разграничить взаимоотношения

Согласно предлагаемому порядку, вместе с регулярными отчетами о ходе реализации проектов инвесторы должны направлять в Минпромторг копии справок о стоимости выполненных верфью работ и понесенных затрат.

«При этом порядок предоставления судостроительной верфью такой информации не регламентирован, а судостроительные контракты могут не предусматривать обязательств верфи как подрядчика предоставлять такую информацию, документы и материалы даже по запросу инвестора», – рассказал Сергей Сенников.

Отсюда появляются риски для рыбаков. Может получиться, что судостроители не предоставят заказчику информацию, он не направит ее в Минпромторг и это будет рассматриваться как нарушение порядка отчетности со стороны инвестора.

Нужно прямо указать, что такие документы и информация предоставляются инвестору верфью, а если сведения не предоставлены или предоставлены не вовремя, министерство само запрашивает их у судостроителей.

Разобраться с промежуточными отчетами

Эксперты «Норебо» обратили внимание на еще один тонкий момент. Согласно проекту, Минпромторг будет выносить промежуточное заключение о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта и объекта инвестиций после получения каждого квартального отчета инвестора.

Однако такая процедура действующими нормативными правовыми актами не предусмотрена, заявил Сергей Сенников.

С практической точки зрения готовить промежуточные заключения нет смысла, так как делать вывод о соответствии или несоответствии объектов инвестиций целесообразно только после того, как реализация проекта будет завершена, объект инвестиций введен в эксплуатацию, а имущественные права на него зарегистрированы, считают в «Норебо».

«Если же такие промежуточные заключения нужны Минпромторгу для определения некой динамики степени готовности объекта инвестиций или для других внутренних целей контроля, то необходимо внести такие пояснения», – заявил Сергей Сенников.

Fishnews

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