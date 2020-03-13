13 марта 2020 года

Права аквафермеров Приморья отстояли в суде

Житель Приморского края попытался оспорить легитимность постановления краевой администрации, разрешающего работу аквакультурных хозяйств в границах региональных ООПТ. Однако суды первой и апелляционной инстанций в иске отказали.

В июле прошлого года власти Приморского края внесли изменения в Решение исполкома краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991. Этот документ, на который бывшие региональные чиновники внезапно обратили внимание летом 2017 г., два года мешал работать ряду хозяйств марикультуры.

Решение № 991 объявляет памятниками природы, в частности, акватории в заливе Посьета, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные воды в заливе Петра Великого. При этом не устанавливался прямой запрет на занятие аквакультурой в границах ООПТ, но не допускалась промышленная эксплуатация природных ресурсов и «другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов».

Из-за этого было фактически запрещено работать компаниям, участки которых оказались в границах ООПТ. Кроме того, оказались закрытыми для создания новых РВУ до 80 тыс. га наиболее перспективных акваторий. После долгих согласований проекта поправок изменения были внесены 12 июня 2019 г. постановлением администрации Приморского края.

«На территории водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в пределах их охранных зон допускается осуществление аквакультуры (рыбоводства)», - говорится в новой редакции документа.

Марифермеры наконец смогли приступить к работе на участках, однако житель Хасанского района через суд потребовал отменить постановление. Он заявил, что поправка нарушает его права на благоприятную окружающую среду, влечет за собой нарушение сохранности памятников природы, а также что порядок принятия нормативного акта был нарушен, так как документ не проходил государственную экологическую экспертизу.

Дело рассматривал Приморский краевой суд. Он привлек к участию в деле в качестве заинтересованных сторон региональные департаменты рыбного хозяйства и природных ресурсов, а также НО «Дальневосточный союз предприятий марикультуры». 28 ноября было вынесено решение: в иске отказать, сообщает корреспондент Fishnews.

Суд отметил, что экоэкспертизу не должны проходить проекты региональных НПА, регулирующих вопросы охраны окружающей среды, а возможность осуществления разрешенной хозяйственной деятельности в границах памятников природы не свидетельствует о нарушении природоохранного законодательства и нарушении прав истца на благоприятную окружающую среду.

Истец подал апелляционную жалобу. 12 марта 2020 г. дело рассмотрела Судебная коллегия по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (в Новосибирске). Она оставила решение Приморского краевого суда в силе.

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев назвал решение апелляционного суда «линией отреза».

«Вопрос закрыт полностью. Оспаривание постановления администрации дало положительный эффект: суды фактически подтвердили правомочность краевых властей в части внесения поправок по ООПТ. Теперь не может быть абсолютно никаких правовых претензий к легитимности работы предприятий аквакультуры в границах памятников природы Приморского края», – прокомментировал глава отраслевого объединения.

Fishnews