16 марта 2020 года

Югу России обновили правила рыболовства

Минсельхоз утвердил новые правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Документ вступит в силу 24 марта.

Правила утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 9 января 2020 г. № 1, сообщает корреспондент Fishnews. Ряд пунктов, регулирующих любительскую рыбалку на участках, утратит силу с 1 января 2021 г. (напомним, что договоры на такие участки будут действовать до конца нынешнего года).

Азово-Черноморский бассейн включает Черное и Азовское моря с бассейнами впадающих в них рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения Адыгеи, Калмыкии (кроме Каспийского моря с бассейнами впадающих в него рек), Карачаево-Черкесии, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской (бассейн Дона), Воронежской, Липецкой, Ростовской, Саратовской (бассейн Дона) и Тульской областей (бассейн Дона), Севастополя. Исключения - пруды, обводненные карьеры, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной и частной собственности.

Напомним, в июне 2019 г. вступили в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Текст правил смотрите в прикрепленном файле.

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