17 марта 2020 года

В Норвегии назначили нового министра рыболовства

Министерство рыболовства Королевства Норвегия возглавил Одд Эмиль Ингебригстен взамен ушедшего со скандалом предшественника. Новому министру предстоят сложные переговоры с Великобританией на фоне Brexit.

Прежний министр Гейр Инге Сиверстен проработал на этом посту всего 39 дней и ушел в отставку на фоне скандалов, связанных с бизнес-интересами и обвинениями в незаконном получении денег.

Одд Эмиль Ингебригстен не очень широко известен в Норвегии, отмечает издание Newsinenglish.no. Новый министр рыболовства - представитель консерваторов. До нынешнего назначения он работал госсекретарем (вторая по важности должность после министра) министерства нефти и энергетики.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Одд Эмиль Ингебригстен возглавил министерство в сложный период. Отрасль лихорадит из-за опасений передела квот на водные биоресурсы. Кроме того, новому министру необходимо будет провести переговоры с Великобританией об отношениях после Brexit - таким образом, чтобы обеспечить доступ норвежским рыбным экспортерам на британский рынок.

Fishnews