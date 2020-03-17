17 марта 2020 года

Вячеслав Бычков: Запрет судоремонта за границей ударит по отрасли

Запрет плановых капремонтов и модернизации промысловых судов на зарубежных верфях поставят предприятия в крайне невыгодное положение, подчеркнул президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Предложение властей отказывать в выдаче разрешений на промысел флоту, который не прошел таможенное оформление после покупки, капремонта или модернизации в зарубежных странах, обсуждалось не один год. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован 27 июня 2019 г. на сайте regulation.gov.ru.

«Мы категорически против и считаем, что это совершенно не нужное обременение для рыбопромышленных предприятий», - заявил Fishnews президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Настораживает даже сама схема реализации этой идеи, подчеркнул он. «В законодательстве такой нормы нет, но мы помним, что ее когда-то пытались внести в закон о рыболовстве. Эти изменения не прошли – были отрицательные отзывы. И теперь мы наблюдаем попытку реализовать эти ограничения не через закон, а через правительственное постановление, - обратил внимание Вячеслав Бычков. - И предлагаемые формулировки заставляют сильно напрячься, поскольку процедура получения разрешения на промысел станет невыносимой».

По его мнению, судоремонтная отрасль в России переживает не лучшие времена. «Это ни для кого не является секретом, об этом пишут и говорят, но подвижек пока что никаких. И сейчас рыбаков хотят бросить на эту амбразуру. Но мы живем в правовом государстве, у предприятий должна быть возможность ремонтировать флот там, где это выгодно, надежно и не грозит впоследствии потерями материально-технического характера. Рыбаки законопослушны: если они осуществили ремонт судна за границей, то они это декларируют в таможне и несут соответствующие сборы», - отметил глава ассоциации.

Он обратил внимание, что разрешение на промысел – ключевой для рыболовецких предприятий документ. «Привязка к нему требования осуществления ремонта в России - при отсутствии здесь надлежащей базы - ставит предприятия в крайне невыгодное положение. Поэтому мы будем следить за судьбой этих предложений. Если о них не забудут, то я полагаю правильным применить механизм «регуляторной гильотины» для защиты рыбаков», - заявил Вячеслав Бычков.

Fishnews