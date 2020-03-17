17 марта 2020 года

Общественный совет сдвинули на день

Заседание Общественного совета при Росрыболовстве по техническим причинам перенесено на 18 марта. Члены совета в регионах смогут принять участие по видеосвязи из теруправлений Росрыболовства.

Запланированное на 17 марта заседание Общественного совета при Росрыболовстве на площадке Общественной палаты было сорвано из-за невозможности обеспечить связь с членами совета, которые участвовали дистанционно. Технические специалисты сослались на «проблемы с серверами», которые не удалось быстро решить. В результате совету не удалось собрать кворум и обсуждение перенесли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, повторное заседание решено провести 18 марта в 11 утра в здании Федерального агентства по рыболовству. Члены общественного совета в регионах смогут принять участие в мероприятии с помощью видеосвязи из территориальных управлений Росрыболовства.

На заседании планируется обсудить проект доклада «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2019 году и задачи на 2020 год», а также проект Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по рыболовству на 2020 год и итоги ее реализации в 2019 году.

Ранее Росрыболовство уведомило об отмене выездного заседания коллегии ведомства, запланированного на 2 апреля в городе Светлогорске (Калининградская область), из-за ситуации с коронавирусом.

Fishnews