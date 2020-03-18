Браконьерская мегаловушка установила рекорд
В Ростовской области инспекторы Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства нашли гигантскую многозаходную ловушку. Браконьерское орудие длиной 142 м вытащили из реки Маныч, разнообразный улов выпустили на волю.
Рейд по реке проводили сотрудники Нижнедонского отдела рыбоохраны совместно с казаками. Мегаловушку они обнаружили вблизи Пролетарского гидроузла в Пролетарском районе. Орудие лова оказалось 620-ходовым – таких инспекторы раньше не встречали.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, в ловушку попалось 330 раков, 1530 окуней, 20 судаков и 74 экземпляра густеры. Весь улов освободили и возвратили в естественную среду обитания. Размер предотвращенного ущерба водным биоресурсам превысил 600 тыс. рублей.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование для выявления установщиков ловушки и привлечения их к ответственности.
Fishnews