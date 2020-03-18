18 марта 2020 года

Рыбаки ЯНАО смогут посостязаться за субсидии

Успешным рыбохозяйственным компаниям Ямало-Ненецкого автономного округа предоставят безвозмездные гранты по итогам конкурса. Субсидии выделят на премирование передовиков и приобретение средств производства.

Конкурс объявило правительство региона. Безвозмездные и безвозвратные гранты предоставляются на премирование передовиков и приобретение основных средств, связанных с производством продукции. При этом на премии может быть израсходовано не более 50% субсидии, сообщили Fishnews в пресс-службе окружного департамента АПК.

К конкурсу не допускаются предприятия, имеющие отрицательный финансовый результат, просроченную кредиторскую задолженность или не выполнившие план по добыче рыбы.

Для рыбохозяйственных компаний критериями конкурсного отбора станут показатели перевыполнения плана по вылову, минимальная господдержка на единицу реализованной продукции, объемы продажи продукции и рост производительности труда.

Fishnews