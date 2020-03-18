18 марта 2020 года

Рыбаки могут воспользоваться льготным лизингом

Минсельхоз обновил перечень техники, которую можно арендовать на условиях льготного лизинга. Государственные преференции распространяются в том числе на рыбопромышленные компании и оборудование для хранения и переработки уловов.

Соответствующий приказ Минсельхоза опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, в списке – оборудование для заморозки (в том числе скоростной и шоковой), интенсивного охлаждения, копчения, варки, сушки, фасовки пищевой продукции; а также рыбомучные установки, холодильные камеры и витрины, вакуумные и другие агрегаты.

Порядок предоставления субсидий регламентируется постановлением правительства РФ № 1135 от 31 августа 2019 г. Согласно ему, льготные условия лизинга предоставляются через АО «Росагролизинг» на срок до 8 лет при ставке лизинговых платежей 2-5%.

Претендент должен быть резидентом РФ и подпадать под определение «сельскохозяйственный производитель» согласно федеральному закону «О развитии сельского хозяйства», при этом не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также не иметь просрочек по налогам и штрафам.

Fishnews