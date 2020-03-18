18 марта 2020 года

Рыбацкие лодки Ганы ставят на учет

В Республике Гана планируют зарегистрировать все рыболовные каноэ до конца года – такой шаг предпринимается для оптимизации промысловой деятельности. С 1 января 2021 г. не внесенным в базу лодкам запретят выходить в море.

Комиссия по рыболовству Ганы посоветовала Национальному совету рыбаков на каноэ (Ghana National Canoe Fishermen Council) повлиять на своих членов. По информации ведомства, после дедлайна зарегистрировать лодку будет уже нельзя, сообщает корреспондент Fishnews.

Чиновник Отдела управления морским рыболовством в Аккре Ребекка Сакей-Менсах рассказала, что уже зарегистрировано 15 тыс. каноэ. Их владельцы получили возможность приобретать с помощью специальных карт лодочное топливо, пишет издание Modern Ghana.

Также Комиссия по рыболовству призвала всех рыбаков уделять повышенное внимание мерам предосторожности в связи с распространением коронавируса. В частности, не жать друг другу и покупателям руки, отмечает портал My Joy Online.

Fishnews