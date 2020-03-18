18 марта 2020 года

Рыбопромышленникам Дальнего Востока помогут в работе с ОСМ

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин планирует провести встречи с рыбопромышленниками во Владивостоке и на Камчатке. Основной темой будет порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга водных биоресурсов.

Порядок передачи данных в ОСМ утвержден приказом Минсельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721 и вступил в силу 6 мая. ЦСМС собирается представить рыбопромышленникам методические рекомендации, разъяснить ряд положений и ответить на поступающие вопросы.

Также планируется рассмотреть поправки в федеральный закон «Об электронной подписи», вступающие в силу с июля 2020 г. Будет представлена информация о работе удостоверяющего центра, планируемых изменениях и новый порядок получения электронных подписей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, во Владивостоке встреча состоится 26 марта в актовом зале ТИНРО с 14:00 до 16:00 (переулок Шевченко, 4). В Петропавловске-Камчатском – 30 марта в то же время в здании краевого правительства (площадь Ленина, 1).

По вопросам участия представители рыбацкого бизнеса могут обращаться в филиалы центра. Вопросы для обсуждения можно заранее направить по адресу электронной почты info@cfmc.ru.

Fishnews