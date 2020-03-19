19 марта 2020 года

Роспотребнадзор в Приморье рассказал о контроле судов

Комиссия по ЧС Приморского края предусмотрела ограничительные меры по сходу моряков в портах стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также по прибытии, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Тему санитарных мероприятий, проводимых в отношении судов, прибывающих в порты Приморья, замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Светлана Морозова прокомментировала на пресс-конференции 19 марта, сообщает корреспондент Fishnews.

Санитарно-карантинный контроль в отношении людей, прибывающих из неблагополучных в эпидемиологическом отношении стран, проводился всегда, напомнила представитель управления.

Что касается изоляции моряков, то решение комиссии по ЧС Приморского края предусматривает ограничительные мероприятия по сходу членов экипажей, в том числе в портах захода в неблагополучных странах, а также по прибытии, рассказала Светлана Морозова.

«Если кто-то из членов экипажа, прибывших из неблагополучной страны, в течение инкубационного периода 14 дней списывается на берег, в отношении таких граждан проводятся мероприятия по обследованию и медицинскому наблюдению», - добавила замруководителя управления.

Напомним, что в условиях борьбы с коронавирусом рыбопромышленные предприятия столкнулись с вопросом, как проводить минтаевую путину в Охотском море. Требование о карантине до двух недель для экипажей флота, посетившего Южную Корею и Китай, ломает схемы работы на промысле.

Fishnews