Коронавирус поставил новые вопросы перед рыбаками
Премьер Михаил Мишустин поручил федеральным ведомствам утвердить свои планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. Представители рыбной промышленности между тем обсуждают, как быть с проведением минтаевой путины.
Глава правительства Михаил Мишустин выпустил новые поручения по борьбе с пандемией. Премьер-министр поручил федеральным органам исполнительной власти создать свои оперативные штабы и утвердить ведомственные планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Это должно быть сделано до 20 марта, сообщает корреспондент Fishnews.
Представители рыбной промышленности между тем рассматривают вопрос, как проводить в новых условиях масштабную минтаевую путину в Охотском море. Требование о карантине до двух недель для экипажей флота, посетившего Южную Корею и Китай, ломает схемы работы на промысле. 18 марта ситуация обсуждалась на совещании в Росрыболовстве с участием рыбопромышленников.
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья ранее предложила план, как организовать работу экипажей в условиях борьбы с коронавирусом. Меры подготовлены на основе рекомендаций Роспотребнадзора и позволяют учесть специфику работы промыслового и транспортного флота, отметили в АРПП.
На совещании 18 марта также был поднят вопрос об использовании рыбаками экспресс-тестов для выявления COVID-2019, чтобы суда могли быстрее возвращаться в районы промысла.
Fishnews