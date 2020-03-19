19 марта 2020 года

Коронавирус поставил новые вопросы перед рыбаками

Премьер Михаил Мишустин поручил федеральным ведомствам утвердить свои планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. Представители рыбной промышленности между тем обсуждают, как быть с проведением минтаевой путины.

Глава правительства Михаил Мишустин выпустил новые поручения по борьбе с пандемией. Премьер-министр поручил федеральным органам исполнительной власти создать свои оперативные штабы и утвердить ведомственные планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Это должно быть сделано до 20 марта, сообщает корреспондент Fishnews.

Представители рыбной промышленности между тем рассматривают вопрос, как проводить в новых условиях масштабную минтаевую путину в Охотском море. Требование о карантине до двух недель для экипажей флота, посетившего Южную Корею и Китай, ломает схемы работы на промысле. 18 марта ситуация обсуждалась на совещании в Росрыболовстве с участием рыбопромышленников.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья ранее предложила план, как организовать работу экипажей в условиях борьбы с коронавирусом. Меры подготовлены на основе рекомендаций Роспотребнадзора и позволяют учесть специфику работы промыслового и транспортного флота, отметили в АРПП.

На совещании 18 марта также был поднят вопрос об использовании рыбаками экспресс-тестов для выявления COVID-2019, чтобы суда могли быстрее возвращаться в районы промысла.

Fishnews