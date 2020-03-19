19 марта 2020 года

Рыбакам отвечают на вопросы об электронных ССД

С 6 мая вступит в силу новый порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга водных биоресурсов. ЦСМС опубликовал ответы на актуальные вопросы рыбопромышленников в этой сфере.

Минсельхоз в конце декабря утвердил новый порядок передачи данных о рыбопромысловой деятельности в Отраслевую систему мониторинга (ОСМ). Этот документ, который вступит в силу 6 мая, регулирует вопросы передачи судовых суточных донесений, оперативных и статистических отчетов.

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин с начала года провел ряд встреч с рыбопромышленниками в регионах. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, глава ведомства ответил на актуальные вопросы о реализации приказа Минсельхоза. Эти ответы Центр опубликовал:

Нужно ли проводить перерегистрацию компании и принадлежащих ей судов в ОСМ, или ЦСМС это сделает самостоятельно?

В приказе закреплена обязанность рыбопромышленников подавать сведения о предприятиях и собственных судах в ОСМ, а также вносить актуальные изменения в электронном виде на портале ОСМ. Данные о компании и судах, ранее переданные в Центр системы мониторинга рыболовства и связи и обработанные нашими специалистами, уже имеются в базе данных ОСМ. Повторное предоставление этой информации не потребуется. При заведении карточек в ОСМ данные подгружаются автоматически.

Вместе с тем ЦСМС рекомендует актуализировать пользователю свои данные через модуль регистрации предприятий и судов портала ОСМ. При отсутствии информации в ОСМ о новых пользователях ВБР и их актуальных данных, заполнение карточек производится самостоятельно. Ответственность за предоставление информации несут пользователи ВБР. В случае отсутствия от субъекта мониторинга данных в течение трех лет ЦСМС может заблокировать карточку учета судна в ОСМ.

Почему судно, передающее ССД через ЭПЖ, в случае выхода его из строя, не может после 72 часов продолжать передавать ССД в виде формализованных сообщений и должно уходить в порт?

Порядок, утвержденный Минсельхозом России, предусматривает два способа подачи ССД, а именно в форме электронного документа и с использованием иных доступных средств связи. ССД подается за отчетные сутки в течение последующих 12 часов. Формализованные сообщения капитан судна применяет в случаях невозможности подачи ССД в форме электронного документа в течение 72 часов. Действительно, если в течение этого времени ЭПЖ не возобновит работу, то капитан судна должен приостановить промысел и вернуться в порт для устранения неисправностей, известив об этом территориальный орган Росрыболовства и ЦСМС.

В настоящее время порядок предусматривает два варианта подачи ССД (электронный и Ш-формат), поэтому в случае неисправности ЭПЖ можно воспользоваться существующей пока возможностью и изменить в карточке судна способ подачи ССД с электронного на Ш-формат из офиса в любой момент времени. Однако злоупотреблять этим не стоит, так как после переходного периода такая возможность будет исключена. Требование о возвращении в течение 72 часов в порт для устранения неполадок с ЭПЖ заложены в будущих документах, подготовленных в соответствии с проектом Федерального закона об электронном промысловом журнале, поэтому сейчас самое время, чтобы отладить алгоритм действий по подаче судовых суточных донесений через ЭПЖ и устранению возможных ошибок.

В чем польза для рыбаков в подаче отчетности через ЭПЖ?

Подача ССД в электронном виде обусловлена необходимостью повышения уровня и качества контроля за результатами промышленного рыболовства, увеличения скорости обработки и анализа отчетности судов рыбопромыслового флота и организаций рыбохозяйственного комплекса, а также минимизации ошибок человеческого фактора при составлении отчетности. Переход на электронную отчетность происходит и в соответствии с нормами международных организаций в сфере рыболовства.

В приказе подробно расписаны способы корректировки ССД. Как проходит эта процедура?

Корректировочный ССД может подаваться в том числе через Электронный промысловый журнал или в виде формализованного сообщения. Внесение изменений в данные ССД допускается в пределах, установленных правилами рыболовства возможных отклонений от предварительно заявленного капитаном судна веса улова: в течение 12 часов по результатам выгрузки и перегрузки уловов и продукции из них, а также при представлении в ТУ Росрыболовства сведений о добыче по каждому разрешению на добычу водных биоресурсов до 12:00 по UTC, следующих за установленной датой представления таких сведений.

Кроме того, корректировка данных ССД возможна по результатам проведения контрольных мероприятий со стороны уполномоченных органов в течение 12 часов после их завершения. Внести изменения также можно при обнаружении технических ошибок, не связанных с корректировкой данных ССД.

Почему предусмотрен такой короткий срок для внесения корректировок – 12 часов?

Согласно новому Порядку передачи данных у рыбаков в перечисленных случаях появляется более долгий период корректировки ССД. 12 часов отсчитывается с момента перегруза, проверки и т.д. По технической ошибке, например, вообще не установлен временной режим. Новый документ конкретизирует случаи, при которых возможна корректировка данных о вылове, а также увеличивает возможности рыбаков по внесению изменений в ССД.

Одной из главных проблем, возникающих с выходом данного приказа для судовладельцев и экипажей судов, передающих ССД в виде формализованных сообщений, является то, что с 6 мая ССД можно будет корректировать, практически, только по результатам выгрузки. А ведь львиная доля корректировок ССД приходится на человеческий фактор. Можно ли рассчитывать на то, что сотрудники ЦСМС видя, что ССД содержит ошибку, не будут его принимать до исправления экипажем судна?

При получении некорректных данных сотрудники Центра системы мониторинга рыболовства и связи своевременно сообщают об этом пользователю ВБР для уточнения переданных данных и их корректировки. В документе подробно прописан порядок корректировки судовых суточных донесений. Использование Электронного промыслового журнала для передачи данных о вылове как раз и нацелено на минимизацию возможных ошибок в ССД, исключение человеческого фактора, так как автоматизирует процесс подачи отчетности, использует загруженные справочники, выполняет логический контроль и многое другое.

Не совсем понятен пункт 28 «…ФГБУ ЦСМС принимает ССД с измененными данными с обоснованием причин изменения ССД и ссылками на соответствующие записи судового, промыслового и технологического журналов». Как эти ссылки должны выглядеть?

В данном случае пользователь ВБР производит заполнение блока Ш99 «Служебная информация» с указанием корректировки вылова….. (образец заполнения: «подал корректив вылова по блоку Ш993/996. Внесена запись в промысловый журнал за (число)»).

Например, судно закончило промысел (лов), подало последнее ССД с результатами вылова и выпуска за сутки и пошло на выгрузку в иностранный порт, но допустило ошибку в Ш20 (продукция на борту). Чтобы получить разрешение на выгрузку в иностранном порту, экипаж направляет PSC 1. Однако теруправление Росрыболовства не подтверждает данные, видя различия в ССД и PSC 1, соответственно, выгрузка не разрешается. Что делать в такой ситуации, когда разнятся данные PSC 1 и ССД?

В действующем Порядке это блок под названием Ш12 «Остатки рыбной и ной продукции из водных биоресурсов на борту». При возникновении описанной ситуации следует заполнять блок Ш996.

Код признака происхождения сырья и назначения рыбной продукции из ВБР согласно кодам ОСМ, код признака списания рыбной продукции, код причины (основания) уточнения ССД – все это будет разрабатываться?

Это тот же справочник, который используется при заполнении блока Ш12. Все справочники будут опубликованы на сайте ЦСМС, для удобства пользования они уже зашиты в функционал ПК ЭПЖ, подгружаются автоматически, что облегчает заполнение ССД и исключает возможные ошибки.

Когда можно ожидать появления пособий по составлению ССД (формализованных) в т.ч. макета ССД, учитывая, что для обучения экипажей нужно время?

Данный вопрос находится в работе, о результатах сообщим дополнительно.

Fishnews