19 марта 2020 года

На Сахалине изучат ситуацию с проходными днями

В Сахалинской области продолжается подготовка к лососевой путине. Дальневосточный научно-промысловый совет поручил проработать вопрос установлением проходных периодов для пропуска лососей на нерестилища.

Напомним, что на февральском заседании ДВНПС в Южно-Сахалинске представители рыбной отрасли обсудили предварительные стратегии организации лососевого промысла по регионам.

При обсуждении вопросов путины в Сахалинской области был поднят вопрос об эффективности проходных дней – периодов, когда рыбаки прекращают лов, чтобы обеспечить заход лосося на нерестилища.

Согласно протоколу заседания, ДВНПС рекомендовал доработать «базовые принципы проведения лососевой путины в Сахалинской области в части установления проходных периодов». Срок – 30 апреля 2020 г.

Представителям рыбопромышленных объединений также предложено было направить предложения по организации путины в областное агентство по рыболовству и СахНИРО. Это уже сделано, рассказали Fishnews в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО).

Сахалинскому филиалу ВНИРО (СахНИРО) рекомендовано провести экспериментальные исследования по регулированию пропуска производителей горбуши на нерестилища: для прохода рыбы на центральном крыле ставного невода не навешивать сетное полотно на расстоянии 100 м от береговой линии. Такую альтернативу проходным дням предложено попробовать на северо-востоке Сахалина.

Fishnews