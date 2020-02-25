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«Красная» путина на Сахалине

Эффективность проходных дней оценят на Сахалине

В Сахалинской области проанализируют эффективность использования проходных дней, а также других предложений по обеспечению пропуска лосося на нерестилища – такое решение принято на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Пропускные периоды остаются острой темой при организации лососевой путины в Сахалинской области. Участники ДВНПС обсудили этот вопрос при рассмотрении предварительных стратегий регулирования промысла по регионам. Заседание проходило в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент Fishnews.

«Опираясь на опыт прошлый лет, в целях обеспечения заполнения нерестилищ СахНИРО рекомендует комиссии установить проходные дни с начала промысла», - рассказала руководитель Сахалинского филиала ВНИРО Валентина Жарикова. В то же время, сообщила она, одним из предложений рыбаков Сахалина было не вводить проходные дни, а пропуск обеспечить за счет того, что на центральном крыле ставного невода не навешивать сетное полотно на расстоянии 100 м от береговой линии. Такой метод регулирования пропуска горбуши применялся в заливе Анива в 90-е гг., отметила представитель института.

Однако чтобы оценить эффективность такой меры сейчас, предлагается провести экспериментальные работы на северо-востоке острова - в районе, обеспечивающем основу воспроизводства сахалинской горбуши. «Вместе с тем при получении данных о низкой эффективности именно таких мер регулирования по заполнению нерестилищ горбуши, СахНИРО своевременно подготовит для комиссии [по регулированию вылова анадромных] рекомендации по введению, конечно же, проходных дней», - обратила внимание Валентина Жарикова.

Руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко отметил, что проблема проходных дней очень волнует рыбаков, при этом данных об эффективности этой меры регулирования нет.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов сообщил, что рыбаки понимают цели, которые преследуются при введении проходных дней, однако такие периоды устанавливаются на довольно большие участки побережья – нужно посмотреть возможность разбивки на более мелкие районы. Анализ заполнения нерестилищ показывает, что оно выше там, где рыбаки обеспечивают охрану. Возможно, более дифференцированный подход к установлению пропускных периодов в зависимости от заполнения станет дополнительным стимулом для рыбопромышленников для защиты рек от браконьеров, считает руководитель АРСО.

Объединение уже начало анализ заполняемости нерестилищ и готово предоставить свои предложения, сообщил Максим Козлов.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что нужно рассмотреть эти инициативы и в целом оценить меры по пропуску лосося на нерест совместно с наукой и рыбводом.

Fishnews

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НазадМетки: лососьросрыболовствосахалин
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