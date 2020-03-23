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Карповые рыбы – популярный объект аквакультуры

Аквакультура переходит на льготные кредиты

Прежняя мера господдержки в виде возмещения части процентов по кредитам оказалась неэффективной, считают в Росрыболовстве. В прошлом году этой субсидией воспользовалось только семь регионов.

По данным Росрыболовства, объем производства продукции товарной аквакультуры по итогам 2019 г. составил почти 287 тыс. тонн. «Это существенный рост – на 20% к уровню предыдущего года», – рассказал на заседании Общественного совета при Росрыболовстве начальник управления экономики и инвестиций Андрей Михалевич.

Наиболее массовым объектом разведения остаются карповые виды – 148 тыс. тонн. В то же время доля карповых в общем объеме продукции товарной аквакультуры за год снизилась на 9% и составляет примерно половину выращиваемой рыбы. В ведомстве отмечают постепенное переориентирование производства на более ценные виды: лососевых и морепродукты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, производство форели, семги и иных лососей в 2019 г. увеличилось на 24 тыс. тонн - до 91 тыс. тонн. Более 86% лососевых обеспечивают предприятия Северо-Западного федерального округа. Хороший прирост наблюдается по ламинарии и беспозвоночным в морской аквакультуре Дальнего Востока и Южного федерального округа.

Хотя государство продолжает субсидировать часть процентной ставки по кредитам для предприятий аквакультуры, это не самая актуальная мера поддержки, считают в Росрыболовстве. Более востребованы льготные кредиты, предназначенные для сельхозтоваропроизводителей, к которым относятся и рыбоводы.

Соглашения о субсидировании в 2019 г. были заключены всего с семью регионами на общую сумму около 269 млн рублей из предусмотренных в бюджете 353 млн рублей. Заявки подали Калужская, Тамбовская, Мурманская и Астраханская области, Карелия, Башкортостан и Красноярский край.

«Каждый год мы на все меньшую сумму заключаем соглашения, – указал Андрей Михалевич. – Тем не менее пока есть инвестиционные кредиты, которые получили по рыночной ставке, и необходима такая помощь, мы эту работу должны продолжать».

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов признал, что алгоритм субсидирования за четыре года показал свою неэффективность и привел к тому, что многие регионы просто не подают заявки на софинансирование, несмотря на наличие на их территории предприятий аквакультуры.

«Сейчас вся поддержка по аквакультуре переводится именно на льготное кредитование, чтобы заключение соответствующих соглашений шло напрямую через банки», – подчеркнул он.

Fishnews

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