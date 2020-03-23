Нюансы работы с ОСМ разъяснят по видеосвязи
В связи с пандемией коронавируса начальник ЦСМС Артем Вилкин проведет запланированные встречи с рыбопромышленниками Приморья и Камчатки в формате видеоконференций.
О дате проведения ранее анонсированных встреч и способе подключения Центр системы мониторинга рыболовства и связи уведомит на своем сайте. Основной темой станет порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.
Также предполагается рассмотреть изменения закона «Об электронной подписи», вступающие в силу с июля 2020 г. Будет представлена информация о работе удостоверяющего центра, планируемых изменениях и новый порядок получения электронных подписей.
Fishnews