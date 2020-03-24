24 марта 2020 года

Росрыболовство сообщило о здоровье участников кругосветки

Кругосветная экспедиция учебно-парусных судов «Крузенштерн», «Паллада», «Седов» проходит по плану. Среди участников заразившихся коронавирусной инфекцией нет, все члены экипажей и курсанты здоровы, сообщили в Росрыболовстве.

Руководитель объединенной пресс-службы Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Клоков рассказал, что барк «Крузенштерн» направляется из Южной Америки через Атлантический океан в сторону Канарских островов. «Паллада», покинув южноафриканский Кейптаун, держит курс на Маврикий.

Планируется, что 26 марта, после необходимого сервисного обслуживания, тем же маршрутом отправится «Седов». Сейчас экипажу и курсантам барка запрещено покидать стерильную зона порта Кейптаун.

По данным от капитанов, все члены экипажей, а также курсанты, проходящие морскую практику на парусниках, здоровы и чувствуют себя хорошо. На судах предпринимаются все возможные профилактические меры для предупреждения заболеваний вирусными инфекциями.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, штаб экспедиции и руководство Росрыболовства уточняют и прорабатывают мероприятия, связанные с заходом парусников в иностранные порты. В странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу экипажам и курсантам запретят сход на берег, а местным жителям закроют доступ на российские суда.

После пополнения топливом, водой и продовольствием в намеченных портах парусники продолжат плавание утвержденными маршрутами.

Сейчас проходит второй этап кругосветной экспедиции парусного флота Росрыболовства «Паруса мира». Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Старт экспедиции был дан 1 ноября во Владивостоке - оттуда в океан вышла «Паллада». 8 декабря из Калининграда в дальнее плавание отправились барки «Седов» и «Крузенштерн». Суммарно учебно-парусные суда прошли уже 46,5 тыс. морских миль.

Fishnews