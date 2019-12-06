06 декабря 2019 года

Тайны «Парусов мира» раскрыли журналистам

Глава Росрыболовства Илья Шестаков и представитель БГАРФ Михаил Новиков рассказали, как планируется провести кругосветку «Паруса мира». Журналисты узнали, насколько суда приблизятся к Антарктиде, где встретят Новый год и чем удивят народ в портах захода.

Тройной рейс парусников Росрыболовства посвящен 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы. Рейс «Паллады» стартовал из Владивостока 1 ноября, «Седов» и «Крузенштерн» готовятся выйти из Калининграда 7 декабря. Посвященную кругосветке пресс-конференцию провели 5 ноября руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и начальник управления мореплавания и практической подготовки Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Михаил Новиков.

В полярные воды

Глава федерального агентства подчеркнул, что уникальность рейса в том, что все три судна встретятся в точке, приближенной к Антарктиде, и там совершат двухсотмильную регату. Также парусники по дороге будут традиционно заходить в иностранные порты и участвовать в различных мероприятиях.

«Здесь, конечно, важно отметить, что это кругосветное путешествие называется «Паруса мира». То есть мы пригласили во всех портах заходов присоединяться все парусные суда, которые там есть, для того чтобы встречать наши корабли и чтобы вместе с ними заходить непосредственно в порты. И многие любители-мореплаватели на это откликнулись, – рассказал Илья Шестаков. – И в Антарктиде, уже подтверждено, еще один парусник присоединится к нам, скажем так, с любителями, с туристами».

Как сообщает корреспондент Fishnews, к Антарктиде российские барки подойдут максимально близко, но не к самым берегам. «Порядка где-то до 50 градуса. Эта точка маневрирования и встречи находится где-то в 300 милях к югу от островов Южной Георгии. Это связано прежде всего с тем, что переход от Ушуайи до Кейптауна для парусного судна, чтобы максимально пройти под парусами, занимает месяц, – обратил внимание Михаил Новиков. – Поэтому если нам совершать плавание, подобно тому, как совершал Лазарев, это достаточно продолжительный процесс».

Представитель БГАРФ напомнил, что в этой зоне действует специальный Полярный кодекс. Чтобы не попадать под его действие, парусные суда туда не пойдут.

«Мы привлекаем российских яхтсменов – по-моему шесть яхт, которые встретятся с нашими тремя парусниками в районе островов Южная Георгия. Начиная от Ушуайи, там произойдет первая встреча, мы передадим символы нашей экспедиции, которые яхтсмены позже отвезут на станцию Беллинсгаузен. Потом мы какую-то часть пути в сторону от Ушуайи и до Антарктиды пройдем вместе, а непосредственно к Антарктиде отправятся только яхтсмены», – обрисовал «антарктические» планы Михаил Новиков.

Просвещение на борту

Илья Шестаков отметил, что все три судна оборудованы практически как музеи. «На парусниках пошита уже форма тех времен, я имею в виду – времен открытия Антарктиды. Там созданы соответствующие тематические экспозиции», – сообщил глава Росрыболовства.

После того как закончится часть экспедиции, посвященная 200-летию открытия Антарктиды, экспозиции поменяются на «победные». «Мы договорились с архивами, хотел бы их тоже поблагодарить: они нам предоставили уникальные материалы и документальную хронику киносъемок, которую действительно будет очень интересно показать жителям городов прибрежных, припортовых, и тех портов, куда будут заходить парусные суда», – обратил внимание руководитель федерального агентства.

В каждом порту захода будет организован «открытый борт» для всех желающих. «Если раньше делалась обычная фотовыставка, то теперь практически все парусники будут пропитаны этим духом – либо в честь открытия Антарктиды, либо потом к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Действительно это будет музейная экспозиция. Помимо того что можно будет увидеть сами парусники столетние, еще можно будет действительно проникнуться этим духом», – подчеркнул Илья Шестаков.

Экскурсии постараются организовать и для курсантов – и в иностранных портах захода, и в российских.

Суда и практиканты к походу готовы

«Седов» и «Крузенштерн» сейчас находятся в Калининградском рыбном порту, откуда скоро выйдут в экспедицию. Ремонтные работы на них завершены.

«Суда находятся в хорошем техническом состоянии, и я могу сказать, что за последние, наверное, лет 20, они находятся в лучшей своей форме», – заявил Михаил Новиков. По его словам, таких средств в парусники не вкладывали долгое время: барки значительно переоборудованы – как в плане механизмов, так и для улучшения жизни экипажей.

В этом году оба парусника прошли докование, им были выданы специальные документы, позволяющие в течение года совершать кругосветку без дополнительного инспектирования.

Специальную подготовку прошли и практиканты. В первые 10 дней плавания наставники из числа боцманов и офицеров будут читать ребятам лекции, проводить занятия и тренировки. Будут отработаны базовые навыки спасения и борьбы за живучесть судна. И только после сдачи соответствующих зачетов начнется обычный ритм жизни на борту: один день курсанты на вахте, день – на занятиях, день – на судовых работах на палубе.

На пресс-конференции подчеркнули, что безопасности уделяется очень большое внимание. «Средства которые были выделены по решению президента Российской Федерации, максимально направили на то, чтобы переоборудовать суда в части усиления безопасности. То есть закуплено новое навигационное оборудование, проведены все необходимые работы. Также были проведены обследования всех курсантов и всех членов экипажа с точки зрения медицинского освидетельствования, усилены необходимые медицинские кабинеты на парусных судах», – рассказал Илья Шестаков.

Планируется, что курсанты на судах будут меняться – На «Седове» – во Владивостоке, на «Крузенштерне» – в Сочи, «На Палладе» – в Кейптауне или на Маврикии.

Новогодний президент и связь с космосом

Предполагается, что новое оборудование позволит без проблем посмотреть на парусниках новогоднее обращение президента. «Крузенштерн» встретит Новый год в плавании – за несколько дней до праздников судно отправится с Канарских островов в переход до Латинской Америки. А «Седов» – наоборот, утром 31 декабря он должен прибыть в порт Лас-Пальмас на Канарских островах.

«По имеющейся традиции обычно из порта приписки берут реальную живую елку, украшают ее, и можете себе представить, когда на палубе эту елку можно нарядить, поставить и всем экипажем водить хоровод вокруг нее», - отметил Михаил Новиков.

«Открою еще один секрет, - поделился Илья Шестаков. - Мы сейчас прорабатываем возможность: в точке, где встретятся все три парусника и приблизятся к Антарктиде, мы хотим еще установить связь с МКС, с тем чтобы смогли курсанты и космонавты друг с другом пообщаться».

Fishnews