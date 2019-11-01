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Парусник «Паллада» вышел в кругосветку 1 ноября. Фото пресс-службы администрации Приморья

Старт кругосветке трех парусников дала «Паллада»

Парусник «Паллада» первым из трех барков Росрыболовства отправился в уникальный антарктический рейс. Судно вышло в экспедицию из Владивостока 1 ноября.

Тройной рейс приурочен к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В совместную экспедицию должны будут отправиться все три учебных парусника Росрыболовства – «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада». Планируется, что «Седов» и «Паллада» совершат кругосветные плавания, а «Крузенштерн» - трансатлантический переход.

Утром 1 ноября «Паллада» отправилась в кругосветку. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальрыбвтуза, в торжественной церемонии приняли участие ректор вуза Олег Щека, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, вице-губернатор Приморья Александр Костенко, мэр Владивостока Олег Гуменюк, начальник штаба ТОФ, вице-адмирал Сергей Рекиш. Также парусник пришли проводить курсанты и жители Владивостока.

Василий Соколов пожелал курсантам и экипажу удачи, попутного ветра и семь футов под килем.

«Паллада» уходит в поход первой, за вами пойдут парусники «Седов» и «Крузенштерн». Этот поход будет нелегким, но уверен, вы преодолеете все шторма, как это сделали 200 лет назад наши выдающие соотечественники, русские моряки Беллинсгаузен и Лазарев. Они открыли новый континент, теперь и вам предстоит почувствовать себя в роли первопроходцев, продолжить великие традиции российского флота», – цитирует замглавы Росрыболовства пресс-служба краевой администрации.

Кругосветное путешествие – уже третье для «Паллады» - продлится почти семь месяцев, возвращение в родной порт запланировано на 9 июня 2020 г. По информации федерального агентства, плавание пройдет по маршруту Владивосток – Апиа – Папеэте – Вальпараисо – Ушуайа – Кейптаун – Порт-Луи – Сингапур – Муара – Нагасаки – Владивосток.

Заходы «Паллады» во все порты и снабжение там (доставка питания, запчастей, горючего и прочего) обеспечивает компания Global Star Shipping. С ее президентом Бйонгом Су Джином заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел встречу на выставке China Fisheries & Seafood Expo в Циндао.

«К российской экспедиции будет приковано внимание мирового сообщества. Безопасность и успешность переходов судов находятся на самом высоком контроле, поэтому задачи по обеспечению лучших условий заходов в порты приоритетны. Все, что касается захода в порты, должно быть организовано в лучших традициях встречи добрых друзей: центральные причалы, приветствие первых лиц и праздник в городе», - сказал Петр Савчук.

Бйонг Су Джин подтвердил полную готовность по выполнению всех договоренностей, отметили в пресс-службе федерального агентства.

Всего во время экспедиции парусный флот Росрыболовства посетит более 40 портов на четырех континентах. В каждом порту запланированы культурно-просветительские мероприятия как на берегу, так и на борту судов.

Кульминацией похода станет встреча трех парусников в самой южной части Атлантического океана, где они совершат совместное маневрирование и примут участие в 200-мильной регате. Экспедицию планируется завершить в декабре 2020 г.

Fishnews

  • Парусник «Паллада» вышел в кругосветку 1 ноября. Фото пресс-службы администрации Приморья
  • По случаю проводов «Паллады» был организован торжественный митинг. Фото пресс-службы администрации Приморья
  • Проводить знаменитый парусник собралось много народу. Фото пресс-службы Дальрыбвтуза
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