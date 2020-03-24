24 марта 2020 года

Оперативно ввезти продукты на Дальний Восток поможет горячая линия

В Дальневосточном таможенном управлении начал работу колл-центр по вопросам оформления товаров первой необходимости, продовольствия и товаров медицинского назначения.

Вопросы по таможенному оформлению таких грузов можно задать по телефону (423) 265-11-83. С понедельника по четверг ДВТУ работает с 8:30 до 17:30, по пятницам – с 8:30 до 16:15, суббота и воскресенье – выходные.

«Транспортные средства международной перевозки, на которых ввозятся товары первой необходимости и лекарства, в пунктах пропуска обслуживаются в первую очередь», - уточнили в отделе по связям с общественностью таможенного управления.

В ДВФУ отметили, что электронные декларации на эти категории товаров оформляют в центрах электронного декларирования в приоритетном порядке наиболее квалифицированные инспекторы.

Колл-центры должны работать и в других таможенных управлениях и таможнях, заявили Fishnews в пресс-службе ФТС.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил таможенной службе ежедневно направлять в правительство данные по количеству грузовиков, въезжающих в Россию, а также очередям в пунктах пропуска.

Утвержденная правительством дорожная карта по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса предусматривает зеленый коридор для импорта товаров первой необходимости и продовольствия.

Fishnews