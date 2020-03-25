25 марта 2020 года

Коронавирус и курсы валют заставили запасаться консервами

На прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на ряд товаров длительного хранения, в том числе на рыбные консервы, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Но в начале текущей недели тенденция пошла на спад.

Напомним, что в условиях пандемии коронавируса правительство поручило в ежедневном режиме следить, чтобы в продаже были товары первой необходимости, в том числе продукты.

В целом обстановка на продовольственном рынке страны стабильна, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на оперативном штабе по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

На складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается, обратили внимание в ведомстве. «Министр отметил, что по данным торговых сетей и Минпромторга в ряде регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на ряд товаров длительного хранения, таких как крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль и сахар. Однако в начале текущей недели тенденция пошла на спад», - рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз совместно с Минпромторгом продолжает работу по оптимизации логистики с учетом возросшей потребности в продовольственных товарах. Рассчитываем, что в регионах этому вопросу также уделяется особое внимание», - заявил Дмитрий Патрушев.

Fishnews