25 марта 2020 года

Рыболовы Чукотки и Камчатки узаконивают свои снасти

Свыше 1,5 тыс. сетей зарегистрировали рыбаки-любители Камчатки и Чукотки. Постановка орудий лова на учет проходит в соответствии с федеральным законом о любительском рыболовстве.

Большая часть из зарегистрированных сетей предназначена для использования в акватории Авачинской губы и реки Камчатка, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Необходимая для постановки на учет информация размещена на сайте СВТУ. Напомним, что с 1 января 2020 г. в России вступил в силу федеральный закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Предусматривается регистрация сетных орудий лова, используемых для любительской рыбалки.

Fishnews