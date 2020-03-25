25 марта 2020 года

Коронавирус напомнил о проблемах судоремонта

Ограничения в период пандемии коронавируса заставляют рыбаков менять сложившиеся схемы работы. Один из вопросов, с которыми могут столкнуться предприятия Северного бассейна, - где проходить ремонт.

В порты Норвегии российские суда заходить могут, но без возможности схода экипажей на берег. При этом снабжение с соблюдением карантинных мер допускается, сообщил Fishnews председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. В случае с заходом в порт Мурманск моряки выдерживают 14-дневный карантин, сход на берег не допускается, пока не выдержан этот срок.

В то же время, как отмечают представители рыбной промышленности Северного бассейна, тревогу вызывает вопрос с ремонтом судов. Отсутствие такой возможности в России может поставить предприятия в сложную ситуацию.

Руководитель союза также рассказал, что бизнес-сообщество обратилось к губернатору Мурманской области Андрею Чибису по проблеме «незаходных» судов: чтобы в нынешней ситуации им разрешили заходить в Россию в льготном режиме. Областные власти на прошлой неделе сообщили Fishnews, что вопрос прорабатывается с Федеральной таможенной службой.

Fishnews