23 марта 2020 года

Промысел на Северном бассейне потребовал срочных мер

Правительство Мурманской области прорабатывает с ФТС вопросы упрощенного таможенного оформления рыбопромысловых судов. Ситуация серьезная и требует срочного решения, отмечают в бизнес-сообществе.

В связи с карантинными мерами в Норвегии и проблемой не растаможенных в России судов («незаходного» флота) встал вопрос о работе рыбаков на Северном бассейне.

Власти Мурманской области, отвечая на запрос Fishnews, сообщили, что ищут пути решения проблемы. Региональное правительство совместно с ФТС прорабатывает вопрос оформления с использованием более простых таможенных процедур в отношении российских рыбопромысловых судов, осуществляющих заход в отечественные порты для смены экипажа и пополнения снабжения.

«При этом сохраняется требование по безусловному выполнению всех мер, направленных на недопущение распространение новой коронавирусной инфекции», - подчеркнули в пресс-службе областного правительства.

Региональные власти также заявили, что рыбопромышленные предприятия Мурманской области полностью поддерживают меры по борьбе с распространением коронавируса и выразили готовность их выполнять. «В частности, это касается запрета на сход на берег членам экипажей всех судов, прибывших из иностранных государств в порт Мурманск, если с момента контактирования с берегом иностранного государства прошло менее 14 суток», - говорится в ответе пресс-службы.

Ситуация с работой флота очень серьезная и требует срочного решения, заявил Fishnews представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. «Возможность замены экипажей в море при помощи транспортных судов очень ограничена, поэтому необходимо обеспечить замену в порту Мурманск. В частности, речь идет о порядке таможенного оформления рыбопромысловых судов при заходе в порт Мурманск», - подчеркнул он.

В Росрыболовстве ранее заявили, что считают возможным обеспечение противоэпидемиологических мероприятий российских рыбопромысловых судов без остановки промысла.

Fishnews