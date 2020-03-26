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«Осетр на охоте». Рисунок Корпухиной Яны, 14 лет (село Мангут, Забайкальский край). Фото пресс-службы WWF России

«Портреты» жителей Амура нарисовали дети

В бассейне Амура прошел региональный этап международного конкурса рисунков Всемирной премии мигрирующих рыб. Жюри отобрало около сотни детских работ с изображениями обитателей реки.

Итоги подвели 22 марта – во Всемирный день воды. Конкурс объявлен Всемирным фондом мигрирующих рыб, в Амурском экорегионе состязание прошло впервые при поддержке WWF России, в партнерстве с заповедниками и национальными парками.

Особо охраняемые природные территории организовали участие ребят в конкурсе: в течение двух месяцев дети изучали особенности биологии ценных видов рыб Амура и старались передать оригинально и правдоподобно их видовые особенности в разных техниках, отразить на бумаге красоту и уникальность обитателей реки, жизнь в естественной среде обитания, угрозы на пути к нересту.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского филиала WWF России, рисунки прислали более 1000 ребят от 6 до 18 лет. После подведения итогов регионального этапа лучшие работы — порядка 100 рисунков, — отправили в филиал.

«Этот конкурс лег на подготовленную почву. В прошлом году, весь Год лосося, мы обращали внимание общественности на плачевное состояние популяций тихоокеанских лососей. Вместе с Ассоциаций коренных малочисленных народов севера Хабаровского края WWF России вел мониторинг состояния лососевых рыб на основных нерестилищах Амура, а вместе заповедниками и нацпарками, образовательными учреждениями и дружинами охраны природы — образовательную кампанию «Свободу лососю», анкетирование местного населения и «КетАмарафон» по поселкам и городам бассейна Амура. В итоге тысячи ребят и взрослых, от устья Амура до Забайкалья, узнали много новой и важной информации о лососевых рыбах, прониклись идеей их сохранения и рационального использования», — рассказала координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала Ольга Чеблукова.

По итогам региональных этапов в апреле лучшие рисунки примут участие в международном этапе конкурса Всемирной премии мигрирующих рыб-2020 (Fish Migration Art Award – 2020). Международный этап осуществляет природоохранная организация Wildlife Forever и Всемирный фонд мигрирующих рыб (World Fish Migration Foundation). Победителей конкурса планируют объявить 16 мая, во Всемирный день мигрирующих рыб - 2020.

Fishnews

  • «Осетр на охоте». Рисунок Корпухиной Яны, 14 лет (село Мангут, Забайкальский край). Фото пресс-службы WWF России
  • Кета. Рисунок Квашука Егора, 8 лет, (Гимназия № 133, Уссурийск, Приморский край). Фото пресс-службы WWF России
  • Рисунок Козырева Даниила (Зея, Амурская область). Фото пресс-службы WWF России
  • Рисунок Тюрина Руслана (пгт Преображение, Приморский край). Фото пресс-службы WWF России
  • Рисунок Пашниной Дарьи (Дальнегорск, Приморский край). Фото пресс-службы WWF России
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