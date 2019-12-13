13 декабря 2019 года

Экологи продолжат бороться за судьбу лосося

Международный год лосося помог привлечь общественное внимание к таким острым проблемам, как состояние нерестилищ и промысловый пресс на Амуре, вырубка нерестоохранных полос лесов. Работа в этих направлениях будет продолжена, пообещали в WWF России.

Природоохранные итоги 2019 г. и планы на 2020 г. озвучили в Амурском филиале WWF России. Среди ключевых направлений для фонда – работа по сохранению амурского тигра и дальневосточного аиста, а также мест их обитания; поддержка особо охраняемых природных территорий и расширение их площадей, сохранение ценных лесных экосистем.

Особое внимание уделялось вопросам сохранения популяции тихоокеанских лососей. В 2019 г. Всемирный фонд дикой природы возглавил инициативу проведения Международного года лосося в бассейне реки Амур. Совместными усилиями WWF России некоммерческие организации, заповедники и национальные парки запустили общественную кампанию «Свободу лососю».

Также в этом году вышел атлас «Рыбы Амура», подготовленный коллективом ученых, с обновленной информацией о более чем 130 обитателях этой реки.

Что на нерестилищах?

«Амур – главная лососевая река Дальнего Востока, – отметил директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. – И если в других странах дикий лосось уже истреблен и идет процесс его восстановления, то у нас в России, на Дальнем Востоке, другая задача – сделать все возможное, чтобы тихоокеанские лососи были сохранены и устойчиво использовались во благо людей и природы».

Одна из основных проблем, как заявляют экологи, заключается в том, что государственное регулирование при определении рыбных запасов и допустимого улова много лет не учитывало количество отнерестившихся производителей. «Прогнозы давались на основании данных о вылове, и квоты постоянно росли начиная с 2014 года», – рассказал журналистам представитель природоохранной организации.

Он сообщил о результатах обследования нерестилищ осенней кеты, которое при поддержке фонда с осени 2018 г. проводила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. «Независимое обследование выявило практически пустые нерестилища на Амгуни, Анюе и Тунгуске – в среднем 0,1 экземпляра на 100 кв. метров реки при норме для осенней кеты около 50 рыб! В этом году работа была продолжена, и она показала аналогичные результаты на Амгуни и Тунгусске. Только на Анюе рыбы в этом году обнаружено чуть больше – в среднем 2,5 рыбины, что тоже катастрофически мало. Нерестилища пустые», – обрисовал картину руководитель Амурского филиала WWF России.

Стоит отметить, что отраслевая наука на ноябрьском ДВНПС также поделилась данными по заполнению нерестилищ на Амуре. По информации руководителя ХабаровскНИРО Николая Колпакова, обследование показало, что в Амгуни заполнение было в 1,5-2 раза выше, чем в 2018 г., в Анюе число нерестовых бугров кеты в 5 раз больше прошлогоднего показателя, в Хоре – в 10 раз.

Вместе с тем и экологи, и наука сходятся в том, что наиболее сложно сегодня обстоит ситуация с летней кетой, промышленный лов которой, по просьбе самих рыбаков, в этом году был закрыт. «Мы очень благодарны тем компаниям, которые проявили такую инициативу, – это очень разумный подход», – выразил позицию фонда Петр Осипов.

Вместе с тем, по его мнению, велика вероятность, что при сохранении прежних тенденций запрет на промысел может потребоваться уже не только летним лососям.

«Мы не говорим о том, чтобы полностью запретить промысел на Амуре – нет, это не наша задача. Нам нужно сделать промысел устойчивым. Если для этого необходимо какое-то временное ограничение для восстановления популяции, – да, это надо делать. А каким методом это регулировать: объемом вылова, количеством пропускных дней и т.д. – это уже инструментарий. Самое главное, чтобы это соблюдалось, – заявил Fishnews Петр Осипов, отметив, что нарушения правил рыболовства выявляются, к сожалению, не только со стороны браконьеров, но и нечистоплотных рыбопромышленников. – Все-таки в любой среде, в том числе и рыбопромышленной, есть те, кто проявляет разумную инициативу и готов идти даже на самоограничения, но есть и те, кто пытается работать хищнически».

Одним из важнейших инструментов стабилизации ситуации с лососевыми на Амуре в WWF России называют введение обязательной практики учета реального заполнения нерестилищ после окончания лова.

Большие надежды природозащитники возлагают на масштабные исследования на Амуре в 2020 г., анонсированные ВНИРО. «Лососевой съемки на Амуре не было давно, проводились лишь точечные исследования. Поэтому предстоящая работа очень и очень важна. Мы надеемся, что это даст новое понимание того, в каком состоянии находится популяция, потому что то, что выявляется на нерестилищах, – это далеко не полные данные», – отметил Петр Осипов.

Берег в опасности

Еще одной угрозой не только для лососей, но и остальных обитателей Амура стали изменения в Лесном кодексе РФ, а именно – ликвидация такой структуры защитных лесов, как нерестоохранные полосы. Более 163 тыс. человек вместе с WWF России и Гринпис России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой срочно принять меры, которые минимизировали бы негативные последствия нового закона о защитных лесах, поставившего под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 млн. га лесов, рассказал Петр Осипов.

Как пояснил эксперт, сплошные рубки на берегах или в верховьях водоемов приводят к изменению гидрологического режима: высыханию реки, изменению температуры воды, заиливанию русла и т.д. Эти процессы способны привести к стремительной гибели нерестилищ.

Благодаря общественной активности процесс спасения ценных лесов по берегам нерестовых водоемов удалось запустить. «Рослесхозу было поручено сохранить существующие нерестоохранные полосы лесов, пока Росрыболовство не установит новые категории защитных участков – рыбохозяйственные заповедные зоны. В итоге, несмотря на изменения в наименовании охранных зон, сплошная рубка в этих лесах по берегам рек и озер должна будет по-прежнему оставаться под запретом», – сообщил глава Амурского филиала фонда. Экологи надеются, что работа в этом направлении будет завершена.

Год лосося получит продолжение

2020-й фонд намерен объявить Годом журавля. Но это не означает, что экологи снизят градус внимания к проблемам Амура и состоянию популяций лососевых в целом, отметил Петр Осипов.

«Лососевые сохраняются в стратегии WWF России как один из ключевых видов для сохранения. Ситуация меняется к лучшему, за год было проведено более 350 различных мероприятий в этом направлении, но мы не можем сказать, что сделано уже все. Мы поддерживаем общественный мониторинг заполнения нерестилищ, будем продвигать идею о том, что есть необходимость изменения метода расчета допустимой нагрузки на популяцию лососевых, будем держать на контроле решения по нерестоохранным полосам. Так что работа в этом направлении продолжится», – пообещал представитель организации.

Fishnews