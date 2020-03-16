16 марта 2020 года

Опубликован состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом

Правительство выпустило положение о новом Координационном совете по борьбе с коронавирусом и определило состав этого органа. Среди основных задач – рассмотрение угроз и вызовов, связанных с распространением инфекции.

Координационный совет по борьбе с коронавирусом создан в связи с масштабным распространением новой инфекции и объявленной ВОЗ пандемией.

Он должен обеспечивать взаимодействие федеральных ведомств, региональных и муниципальных властей, других органов и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с распространением коронавируса, сообщает корреспондент Fishnews.

Решения совета, принятые в соответствии с его компетенцией, обязательны для исполнения представленными в нем органами исполнительной власти и организациями.

Совет возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Заместители председателя совета – первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Готовить все предложения по снижению влияния пандемии на экономику, инструментам поддержки малого и среднего бизнеса будет Андрей Рэмович Белоусов – также в ранге заместителя председателя совета», – заявил Михаил Мишустин.

Из руководства ведомств в совет включены глава Росрезерва Дмитрий Гогин, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель МЧС Евгений Зиничев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФТС Владимир Булавин, представители МИД, Минобороны.

Также в совет вошли гендиректор Российского фонда прямых инвестиции Кирилл Дмитриев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, мэр Подмосковья Андрей Воробьев, глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, представители аппарата правительства.

По информации СМИ, Михаил Мишустин поручил до конца дня 17 марта подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Для противодействия распространению коронавируса президент Владимир Путин создал специальную рабочую группу Госсовета.

Fishnews