27 марта 2020 года

Таможни Дальнего Востока продолжат работу на следующей неделе

Для работы в период с 30 марта по 3 апреля будет привлечен необходимый минимальный состав должностных лиц таможенных органов Дальнего Востока. Таким образом, товарооборот не прервется, сообщили в ДВТУ.

Напомним, что для борьбы с распространением коронавируса президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Для ряда структур, в том числе для федеральных ведомств, сделано исключение.

Для того чтобы обеспечить бесперебойное перемещение через границу товаров в предстоящую неделю, будет привлечен к работе необходимый минимальный состав должностных лиц таможенных органов Дальнего Востока. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ДВТУ.

Информация о режиме работы таможен и таможенных постов размещена на страницах таможен на сайте управления (dvtu.customs.ru) в разделах «Общая информация» - «Структура и время работы таможни и таможенных постов».

Fishnews