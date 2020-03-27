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Заместитель директора компании «Гранис» Дмитрий МАКАРЕНКО

Дмитрий Макаренко: Нашими проектами мы рассчитываем привлечь людей на Северные Курилы

Многие предприятия рыбной отрасли Северных Курил реализуют инвестиционные проекты. Бизнес надеется, что такая работа поможет привлечь специалистов на островные территории, рассказал замдиректора компании «Гранис» Дмитрий Макаренко.

За прошлый год рыбаки Северо-Курильского городского округа добыли почти 69 тыс. тонн водных биоресурсов. Несмотря на отдаленность и все связанные с этим проблемы, рыбопромышленники запускают и новые инвестиционные проекты. Один из примеров – компания «Гранис».

При этом предприятия решают и кадровые проблемы. «Сейчас мы развиваем рыбную отрасль на Северных Курилах и надеемся, что новые проекты привлекут специалистов и из нашего региона, и с материка – отовсюду, - рассказал заместитель директора «Граниса» Дмитрий Макаренко в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». - Например, при строительстве перерабатывающего завода на Парамушире мы очень активно сотрудничаем с Калининградским государственным техническим университетом. В прошлом году из КГТУ приезжало два человека на практику, в этом году прибудет три. Один сотрудник из Калининграда работает у нас сейчас на постоянной основе».

«Гранис» в 2017 г. начал реализовывать проект по строительству на Парамушире завода, который будет выпускать продукцию глубокой переработки.

Переработка на предприятии будет многофункциональной, планируется выпускать продукцию из белорыбицы, кальмара, лосося: филе, фарш, замороженную и мучную продукцию.

«При запуске новых производств отдача обеспечивается и для нас, и для северокурильских территорий. И бизнес, и власти заинтересованы в их развитии», - подчеркнул Дмитрий Макаренко.

Он также отметил, что все рыбацкое сообщество острова стремится помогать Северо-Курильску во всех направлениях, участвует во многих мероприятиях, старается быть полезным и активным.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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