За прошлый год рыбаки Северо-Курильского городского округа добыли почти 69 тыс. тонн водных биоресурсов. Промысловые предприятия не только основа производства, поступления в бюджет и рабочие места для островитян. Несмотря на отдаленность и все связанные с этим проблемы, рыбопромышленники запускают и новые инвестиционные проекты. Один из примеров – компания «Гранис». Что помогает привлечь на Парамушир кадры, нужна ли предприятиям «налоговая гавань» и каких изменений правил рыболовства ждут промышленники, в интервью «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал заместитель директора компании Дмитрий Макаренко.

– Дмитрий, мы писали о «Гранисе» прежде всего как о добытчике лосося, а какие еще объекты осваивает ваша компания?

– Добываем также терпуга, раньше работали в режиме прибрежного рыболовства, теперь попробуем режим промышленного лова.

– Это в рамках тех изменений, которые были внесены в федеральное законодательство и начали работать с 2019 года? Как вы их оцениваете?

– Предприятия получили возможность ежегодно выбирать, в каком режиме им осуществлять свою деятельность – промышленного рыболовства или «прибрежки». Считаю, что это пойдет только на пользу предприятиям, так как у рыбаков теперь есть более гибкий механизм работы и возможность снижения затратной части при освоении того или иного ресурса.

– А сколько флота у компании?

– У нас три единицы флота и два ставных невода. Несмотря на то, что на Северных Курилах очень непросто использовать такие орудия лова, мы все же привлекли специалистов, провели изыскания и изучили возможность применения «ставников».

– Отдельно хотелось бы остановиться на ситуации с кадрами. Людей достаточно сложно привлечь на Южные Курилы, что уж, наверное, говорить о Северных…

– Ситуация на островах схожая. Ни для кого, я думаю, не секрет, что рыбопромышленники сталкиваются с большой проблемой в привлечении кадров, особенно на путину.

Часть людей, которые у нас работают, – это местные жители, часть приезжает с Сахалина и с материка. Кадровый голод существует, и мы стараемся по возможности брать всех, кто готов трудиться.

– А кого не хватает из сотрудников?

– Нехватка ощущается по всем направлениям: начиная от рыбообработчиков и заканчивая главными инженерами. Население нашего острова немногочисленное, территория достаточно закрытая, до сих пор наблюдаются результаты оттока людей, который происходил в непростое для страны время.

Сейчас мы развиваем рыбную отрасль на Северных Курилах и надеемся, что новые проекты привлекут специалистов и из нашего региона, и с материка – отовсюду. Например, при строительстве перерабатывающего завода на Парамушире мы очень активно сотрудничаем с Калининградским государственным техническим университетом. В прошлом году из КГТУ приезжало два человека на практику, в этом году прибудет три. Один сотрудник из Калининграда работает у нас сейчас на постоянной основе.

– Ваши коллеги из других рыбопромышленных компаний считают, что в непростой кадровой ситуации, которая складывается в отрасли, отчасти виноваты завышенные квалификационные требования к сотрудникам. Например, к людям, которые работают на маломерном флоте.

– С одной стороны, действительно, есть такая тенденция, что ко всем предъявляются одинаковые требования вне зависимости от того, в каких условиях работает человек. Но, с другой стороны, люди, которые приходят в сложную и опасную рыбацкую профессию, должны быть определенным образом подготовлены, соблюдать основы безопасности. И, конечно, работа на рыбном промысле – это призвание.

– Летом большое внимание привлекла ситуация с документами о соответствии МКУБ для маломерного флота, который задействован на путине в качестве вспомогательного. Позже Минсельхоз и Росрыболовство сообщили, что избыточные требования к маломерным судам будут исключены . Для вас это актуально?

– Конечно, плавательные средства должны отвечать требованиям безопасности, а люди, которые работают в море, иметь соответствующую подготовку. Но нужно разумно подходить к тому, к каким судам какие требования предъявляются. Например, я четко понимаю, что для кунгасов, щелевиков надо делать исключение из общих правил, которые применяются для флота. Может быть, предусмотреть для маломерных судов какую-то упрощенную схему оснащения для обеспечения безопасности. Думаю, правильно, что в этой сфере исключаются излишние обременения.

– Когда смотришь профессиональные форумы моряков, рыбаков, нередко попадается информация о нарушении трудового законодательства, невыплате зарплаты. Причем простому читателю невозможно проверить, насколько такие сообщения соответствуют действительности. Вы как работодатель какие гарантии и условия предоставляете своим сотрудникам?

– Любая уважающая себя компания не допустит, чтобы заработная плата была мала и тем более не выплачивалась. Мы на этом рынке не первый год, люди, которые трудятся в отрасли, между собой общаются, наводят справки, где какие условия. У нас приоритет: какое бы ни было финансовое положение в компании, вовремя заплатить работникам положенное. Это по определению.

Предприятия, которые нарушают требования трудового законодательства, не выдают зарплату в срок, привлекаются к ответственности по закону. Но, мне кажется, тенденции таковы, что таких компаний в нашей отрасли не осталось.

– «Гранис» в 2017 году начал реализовывать проект по строительству на Парамушире завода, который будет выпускать продукцию глубокой переработки. Что подтолкнуло к такому решению? Условия, созданные государством, требования рынка?

– Мы это решение принимали в первую очередь исходя из того, что нужно развивать северные территории. И, конечно, продукция из рыбы и морепродуктов востребована рынком, есть тенденция к росту. Мы же понимаем, что спрос на продукты питания в мире никогда не исчезнет, людям всегда нужно что-то есть.

Переработка на нашем предприятии будет многофункциональной, планируется выпускать продукцию из белорыбицы, кальмара, лосося: филе, фарш, замороженную и мучную продукцию.

При запуске новых производств отдача обеспечивается и для нас, и для северокурильских территорий. И бизнес, и власти заинтересованы в их развитии.

– Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко недавно обсудил с федеральными властями создание на Курильских островах «налоговой гавани», в том числе для развития рыбной отрасли. Понятно, что эта идея еще будет прорабатываться, свое слово скажет Минфин. На ваш взгляд, нужны ли Парамуширу преференциальные режимы? Может быть, подумать о расширении ТОР?

– Безусловно, для создания благоприятного инвестиционного климата на любой территории важны государственные меры поддержки, тем более если говорить о такой удаленной и труднодоступной территории, как Северные Курилы. Чем меньше будет уходить на транспортные расходы, на электроэнергию, топливо, на обработку грузов в порту, чем лучше будут налоговые условия, тем меньше окажется себестоимость продукта, который мы выпускаем.

Власти оказывают предприятиям рыбной отрасли Сахалинской области различные виды поддержки. Решается вопрос о том, чтобы возмещать рыбакам затраты на портовые сборы.

А так, естественно, ТОР и другие инструменты для развития надо создавать, и налоговые преференции, о которых говорит губернатор, мы тоже поддерживаем.

– Многие предприятия, работающие в рыбной отрасли Северных Курил, реализуют инвестиционные проекты.

– Да, компании развивают береговую переработку, вкладывают средства в модернизацию и строительство производств.

Все рыбацкое сообщество нашего острова помогает городу как может – во всех направлениях, участвует во многих мероприятиях, старается быть полезным и активным.

– На региональном уровне «Гранис» наградили за участие в программе по обеспечению жителей Сахалина рыбой по доступным ценам: вы поставляли островитянам горбушу. Это затратно?

– Это, безусловно, затратно, но мы понимаем ситуацию, которая сложилась с лососем на Сахалине, и будем участвовать в «Доступной рыбе» чего бы нам это ни стоило. Это наш регион, нужно объединиться и помогать друг другу. Если потребуется поставлять больше рыбы, компания это выполнит. В социальных программах мы участвуем от чистого сердца.

– В 2018 году вы ввели в эксплуатацию первый на Северных Курилах лососевый рыбоводный завод. Предприятие продолжает работу?

– Завод развивается, в этом году мы выйдем на полную проектную мощность и выпустим количество малька, которое предусмотрено договорами на искусственное воспроизводство.

– В феврале в Южно-Сахалинске прошло заседание Дальневосточного научно-промыслового совета. Камчатский край предложил внести в правила рыболовства изменения по учету лососевых уловов. Предлагается, чтобы была возможность отчитываться о весе улова по видам лососей уже после доставки на завод или на приемное судно. Также планируется дать возможность корректировать общий вес улова. Как вы относитесь к этой идее?

– Мы поддерживаем инициативу Камчатского края, для нас это важные изменения, так как на Северных Курилах осуществляется многовидовой промысел лосося: одновременно идут разные виды.

Изменения помогут облегчить работу рыбаков, а также учесть особенности промысловой деятельности при госконтроле. Возможно, для каких-то субъектов Федерации такие поправки неактуальны, но для нас необходимо, чтобы они были внесены в нормативную базу как можно скорее, до начала путины.

– В островном регионе действует достаточно сильное, на мой взгляд, отраслевое объединение – Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Ваша компания входит в АРСО. Как вы смотрите на роль таких объединений, когда отрасль находится в состоянии периодического стресса?

– Такие организации консолидируют рыбацкое сообщество, помогают нам решать множество вопросов. Причем если среди предприятий есть разногласия, на площадке ассоциации можно выработать общую точку зрения.

Мне кажется, прежде чем выносить на общественное обсуждение какие-то серьезные инициативы, бизнес-сообщество должно внутри себя решать все спорные вопросы и выходить уже с консолидированной позицией.

Поэтому ассоциации, безусловно, необходимы. Хотя я понимаю, что нельзя без оппозиции, должна быть здоровая конкуренция.

Наша областная ассоциация, конечно, делает очень большое дело. Она служит связующим звеном между рыбаками и властью и должна продолжать работу.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Март 2020 г.